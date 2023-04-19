陳瀅奪得電影節「最佳女主角」獎項　《飛虎3壯志英雄》亦有獎

紐約電視電影節2023（Newyork Festivals TV & Film Awards 2023）官方今早公布本年度獲獎名單，全球有60套電視劇及電視節目入圍的娛樂節目組別，當中邵氏兄弟國際影業有限公司製作的香港電視劇《飛虎3壯志英雄》（Flying Tiger III），除了入圍該組別，更獲頒「最佳娛樂節目戲劇類别：銀獎」。

《飛虎3壯志英雄》獲頒「最佳娛樂節目戲劇類别：銀獎」。

陳瀅更憑在《飛虎3壯志英雄》中飾演O記高級督察何家寶的精彩演出，獲2023紐約電視電影節頒發入圍「最佳女主角」優異獎，在電影及電視製作類别，總共有12位台前幕後同業入圍，而陳瀅是唯一一位以演員身份入圍，而香港或其他地區均沒有其他女演員在這個類别入圍，實是難得的國際榮譽，演技備受大會評審肯定。陳瀅得悉獲獎後，她難掩興奮心情回應說：「好感恩，好多謝一直支持我嘅Fans，感謝紐約電視電影節對我哋《飛虎3壯志英雄》團隊嘅努力認同，《飛虎3》得到『最佳娛樂節目：銀獎』， 全靠台前幕後一齊努力，而我有幸得到大會頒發個人獎項，絕對係我演員生涯中一大鼓勵，會繼續努力，希望將來做得更加好、拍攝更多好嘅作品畀香港、以至其他地方嘅觀眾欣賞。」

陳瀅奪得電影節「最佳女主角」獎項。

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去屆黃宗澤亦憑演出邵氏兄弟製作的電視劇《非凡三俠》奪得紐約電影電視節2022的「最佳男主角」優異獎，可見邵氏出品，不論製作及演員質素均維持極高水平。陳瀅與黃宗澤在《飛虎3壯志英雄》中，由同事演化為情侶以致夫妻，二人結片緣之餘更在現實中相繼取得國際性獎項，二人的演技得到國際評審肯定，相信對他們有極大鼓舞之餘，以至對香港觀眾來說亦是福氣。