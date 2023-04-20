獨家｜AK同Lokman新劇煞科狂噴香檳　Ian要繼續拍冇得一齊慶祝

MIRROR成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及楊樂文（Lokman）最近同為ViuTV新劇《冰上火花》開工，而劇集經歷亦多日拍攝已接近完成，進入最後階段。劇集的溜冰場景早前已經拍攝完成，之後移師到觀塘一個空置場地為劇集通宵開工，當日亦是AK、Lokman及劇組大部分人的煞科日。

劇集的溜冰場景早前已經拍攝完成，早前便移師到觀塘一場地為劇集通宵開工。(胡凱欣 攝)

當日下午三人已經到達場地準備拍攝，大約拍至晚上12時完成，當日不在冰面拍攝，但他們仍然穿上厚厚的冰球服，加上當日天氣有點熱，所以他們都大汗淋漓，拍攝後亦火速地脫下戲服。

由天光拍到深夜。(胡凱欣 攝)

Ian於劇中飾演的千帆是冰球隊「火花隊」的隊員，AK飾演王天城則是「暴風隊」的隊員，而Lokman亦是「暴風隊」的隊員，於劇中雖然他們是敵對的隊伍，但一cut機他們立即「老友鬼鬼」。

當日AK不用落場打波，只屬「指指點點」的一場戲，所以十分輕鬆， Ian則需要穿上冰球服落場打，而Lokman也只是在場地旁邊站著替人加油。

當日AK不用落場打波，只屬「指指點點」的一場戲。(胡凱欣 攝)

大約拍至12時許，導演說拍完最後一個鏡頭便收工，然後全部人就在一個空地慶祝，導演在場逐個讀出人名說煞科：「天城（AK），煞科…千帆（Ian）繼續努力。」導演一個又一個說出煞科後，最後則說Ian需要繼續進行拍攝。已經煞科的演員十分興奮，除了在現場大灑香檳外，亦激動地舉起演員拋到空中歡呼。

已經煞科的演員十分興奮，除了在現場大灑香檳外，亦激動地舉起演員拋到空中歡呼。(胡凱欣 攝)

已經煞科的演員十分興奮，除了在現場大灑香檳外，亦激動地舉起演員拋到空中歡呼。(胡凱欣 攝)

當日亦吸引到不少的粉絲在場圍觀，亦有粉絲準備了香檳及禮物到場為偶像祝賀，演員們十分親民與粉絲寒暄，而Ian在大家狂歡時已經率先收工離開，AK及Lokman慶祝完第一輪後便離開，留下其他演員及工作人員繼續狂歡。

當日亦吸引到不少的粉絲在場圍觀。(胡凱欣 攝)

有粉絲準備了香檳及禮物到場為偶像祝賀。(胡凱欣 攝)

點撃睇當日AK、Ian及Lokman拍攝時的精彩照片：