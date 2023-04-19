鍾嘉欣被指「雙面人」傳足半年 現身活動以7個字作終極回應

日前鍾嘉欣（Linda)攜同三名子女從加拿大返港，除了與好姊妹楊茜堯（前名楊怡）見面之外，原來是順道工作，獲廣告商看中接拍美容廣告。

鍾嘉欣少女感滿滿。（陳順禎攝）

在接受訪問的時候，Linda表示自己已是三子之母，是次獲邀拍美容廣告，令到她覺得自己在狀態、心態上好有自信，非常之開心。而提及到她曾表示逗留香港期間，想子女學習中文，她就直言：「學緊少少中文，其實加拿大都有學，但係嚟到呢到，我覺得學嘅速度會快啲。雖然我哋逗留嘅時間好短，但都爭取搵一個老師。同埋好多身邊嘅朋友全部唔識英文，嗰個只係講廣東話，就會逼到佢哋依家都肯講少少。」 還透露子女們會講「我好鍾意食呢個 」、「多謝 」、「唔該」等簡單的口語中文。

鍾嘉欣請老師教三子學中文。（陳順禎攝）

Linda雖然已是三子之母，不過其狀態非常好，依然少女感滿滿。問及會不會再生小朋友時，她就笑言：「我係好鍾意小朋友，你俾我後生5年，我就生夠5個俾你。依家三個太美滿喇，一個仔兩個女，我覺得好夠好感恩。（自己一個湊？）我同我老公我哋冇請工人，我鍾意咁樣。」

鍾嘉欣同小朋友只留港三星期多而已。（陳順禎攝）

Linda雖然現時專注家庭生活，但她依然有戲癮，講到會不會再有機會拍劇，她就直言：「唔知呀隨緣啦！冇諗。（自己有冇戲癮？）有，我成日喺屋企自己吟吟沉沉，揸架車冇人見到我我就扮拍戲。我仍然好鍾意演戲，不過人生有唔同階段，依家第一位係家庭。（如果TVB搵你拍劇ok 嗎？）open，任何工作都open 㗎。其實好睇feeling，依家人大左冇諗咁多野。（有冇機會同阿怡合作？）如果有就好喇！我覺得如果我哋一齊拍會好好睇。（私底下有冇傾過？）冇，傾小朋友多啲。」而她與子女們是次只留港三星期多而已。

另外，就去年深陷「黑面」風波一事，問及她的感受，她就表示：「我諗人生裏面個個都會遇到鍾意你嘅人同唔鍾意你嘅人，自己只可以繼續做好自己。識我嘅人愛錫我嘅人就會知道我係點。所以其他嘅嘢我覺得唔需要特別回應，沉默就係最好嘅回應。」

鍾嘉欣揚言依然好喜歡演戲。（陳順禎攝）

明年是Linda入行20周年，早前登台時她就預告想開演唱會慶祝，問及明年是不是有此大計劃，原來她表示當時只是「吹水」而已。還表目前自己未準備好，慶祝21年的時候可能有機會。

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