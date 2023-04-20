法言人｜陳曉隔空支持新劇愛睇港劇　林夏薇：佢比我更了解TVB

TVB新劇《法言人》自開播後大受歡迎，成為目前二線劇集首集收視冠軍。昨（19日）劇集在油塘商場舉行宣傳，一眾主要演員均有出席。女主角林夏薇對於劇集有好收視都大感開心。

林夏薇激讚陳曉是一位好演員。（陳順禎攝）

《法》劇好評如潮，收視節節上升，對於劇集有如此好成績，林夏薇在接受訪問時就表示：「好開心多謝觀眾嘅支持，因為其實一套好嘅劇集都需要幕前幕後大家一齊努力去創造出來嘅，希望大家繼續追落去。」

林夏薇為爸爸慶祝70歲生日，爸爸相當開心。（陳順禎攝）

而日前林夏薇大晒好身材在遊艇上為父親慶祝70歲生日，原來她與爸爸已有6年沒有見面：「今次好有意義，爸爸70大壽對上一次過生日係佢60大壽嘅時候都10年前，佢好開心。因為我哋都有六年冇見，因為之前疫情又忙於工作。（爸爸多停留香港？）兩邊走，依家方便好多。」還表示爸爸當日同她握手致謝，非常搞笑。

林夏薇同陳曉私底下有聯絡。（陳順禎攝）

另外，提到內地男星陳曉非常支持她，無論是奪得視后時還是有新劇播出都隔空貼文拍片支持，問及二人私下關係如何，林夏薇就表示：「好多謝佢成日都咁支持我，其實佢拍個段片去之前我其實唔知，係俾到個驚喜我。因為前一排我返咗北京，我哋有食飯，見面嘅時候佢都冇同我講拍咗一段打氣嘅片段，好多謝佢，係一個我好欣賞嘅演員。」

林夏薇還透露陳曉看很多TVB劇：「我哋私底下討論得最多就係戲，我感覺佢係比我更了解TVB。佢有睇好多我哋啲劇集（同TVB建議一齊拍劇？）希望有機會，佢當期比較忙。」如果二人合作，一定非常精彩。