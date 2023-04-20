周星馳即場示範吹蕭自薦加入五月天　阿信送鳳梨酥叫星爺等通知

周星馳（星爺）自開設社交平台後，一直與網民互動亳無架子，最近亦有不少藝人曾出現過星爺的社交平台。早前林俊杰來香港舉辦演唱會亦有拜訪星爺，今次便輪到台灣天團五月天出現在星爺的社交平台，他們最近在中環海濱舉辦演唱會，在21日至23日的演唱會前，他們拜訪了星爺。

星爺背向鏡頭，與JJ大玩猜猜畫畫。（IG圖片）

昨日（19 日）星爺在社交平台上載了五月天的照片，但相中只見阿信、石頭、瑪莎及怪獸，冠佑則未有出現，他們四人比出讚的手勢，而周星爺就與他們面對面吹蕭。星爺發文說：「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話。」

星爺上載了五月天的照片，星爺與他們面對面吹蕭。(ig@stephenchow)

星爺又透露了自己當場示範了獨門絕活給五月天看，而阿信亦有回覆星爺：「星爺，我們團員再商量一下，或您再等等⋯⋯」而阿信亦表示再寄了500盒鳳梨酥給星爺。

阿信話送500盒鳳梨酥畀星爺。(ig@ashin_ig)

阿信亦立即發文問大家星爺自薦加入五月天的意見：「一位喜歡了半輩子的偶像，要加入你的樂團，你會怎麼做？星爺自薦加入組成六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活。大家認為我們該答應嗎？我們真的很為難的啊，星爺」八三夭的阿璞立即留言給意見：「別擔心，星爺會打鼓！」相信大家對星爺的經典作品念念不忘。

阿信表示苦惱。(ig@ashin_ig)

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