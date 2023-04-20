ASTRO文彬生前與胞妹文秀雅兄妹情深　所屬女團Billlie即取消行程

韓國男團ASTRO成員文彬昨晚（19日）被發現在家身亡，得年25歲，所屬公司凌晨時份證實死訊，突發消息震驚K-Pop粉絲。文彬生前與小1歲的胞妹文秀雅兄妹情深，她所屬的女團Billlie馬上取消所有行程，粉絲都十分擔心她的情況。



ASTRO文彬昨晚被發現家在身亡。（SPORTSQ）

文彬與文秀雅是韓國演藝圈中有名的兄妹代表，二人不但一同出演節目和表演，各自也不時提起對方，關係相當親密。文彬更是寵妹代表之一，手機等個人物品也毫不介意貼上印有文秀雅樣貌的貼紙。今年初兄妹一同參與節目《戶籍Mate》，文秀雅講到自己經歷了11年練習生生活才出道，就是憑哥哥一句「希望妳能當歌手」才能夠堅持下。當時兩人更許願希望2023年能過得更幸福，還約定了一同挑戰跳傘。

文彬與文秀雅是韓國演藝圈中有名的兄妹代表。（網上圖片）

今年初兩人一同上節目，文秀雅坦言因文彬才能堅持11年練習生生活。（MBC）

文秀雅於前年11月通過女團Billlie出道，可惜出道未夠一年半，兄妹就此天人永隔。有粉絲表示Billlie目前正在打歌宣傳期中，昨天有份擔任音樂節目主持的文秀雅晚上亦有更新粉絲俱樂部，當時佢仍心情很好地約定粉絲下週見面，大批粉絲湧入IG留言為她打氣。Billlie所屬公司今天表示，原定本週行程將全部取消或延期，粉絲簽名會及其他節目錄影亦再作另行通知，希望粉絲理解。

文秀雅昨晚仍有如常更新。（微博圖片）

文秀雅所屬女團Billlie已緊急取消所有行程。（網上圖片）