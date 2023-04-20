舊愛梁云菲私密片流出　事隔兩日親證男主角非金剛：差點就被擊倒

金剛舊愛，被稱為「國光女神」的台灣藝人梁云菲，早前因私人影片流出而成為中港台三地的新聞焦點。事隔兩日有多，她終於在今日（20/4）於IG上發聲，直言被某周刊抹黑和陷害。對於梁云菲私人影片流出的原因，她則表示影片於數年前拍攝，當時也是單身狀態。「我不曉得爲什麼會外流，但既然發生，我選擇去面對。影片是幾年前的事情，那時短髮也單身。」



台灣「國光女神」梁云菲於IG發帖，談及近幾日的感受。（IG圖片）

文中她也表示感激支持她的朋友，寫道：「我差點就被擊倒了，就差那麽一絲一毫。這幾天相當煎熬也很無助，很感激在我身邊支撐著我的人，也收到很多暖心的鼓勵與打氣，謝謝大家。」對於影片外流，她亦坦言自己沒有犯錯，她寫道：「我並沒有犯錯，但很心疼男朋友與身邊愛我的人，他們一起陪我承擔了這整件事情，不過也是因為這件事情，我才發現自己已經不是一個人了。」

台灣「國光女神」梁云菲私人影片流出。（IG圖片）

帖文也得到不少網民支持，有人留言說：「不要消失，妳內在的厚度一定會帶著妳恢。我真的好喜歡妳 一定會好好的」。亦有人簡單的留言：「撐住啊」，亦有人認真的勸告她要小心世途險惡：「我是不會幫你加油什麼，只是希望你以後能學聰明一點，不要再犯同樣的錯誤，否則最後難受的還是你自己，取暖的話就不用了，人活在世上，要懂得學會保護自己，還有看懂人心的險惡」。