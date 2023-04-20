菊梓喬演唱會性感海報曝光　門票24小時內售罄興奮宣布加場

「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」，將於5.20假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行，最近人氣再度急升的菊梓喬(Hana)，演唱會反應相當熱烈，門票於前日(18日)下午2時開始公開發售，但在24小時內門票旋即被搶購一空，街票一票難求下，主辦尚梯娛樂集團今日(20日)宣布加開5月21日一場，合共舉行兩場，並考慮將5.20內部認購之部份門票放出來公開發售。

Hana收到主辦單位決定加場喜訊後，馬上開心答謝歌迷。

Hana收到主辦單位決定加場喜訊後，馬上開心答謝歌迷：「好多謝大家！好多謝大家！ 5.20是非常好的日子，所有門票在24小時內全部售罄，好多謝大家對我的支持！（重要事情要重複講三次）為表大家對我的支持，我們決定在5月21日加開一場。」

Hana演唱會性感海報曝光後，大家都眼前一亮

Hana演唱會性感海報曝光後，大家都眼前一亮，大讚好性感，Hana笑言：「其實只是露個膊頭仔啫，冇事冇事！」對於大家注意力都集中她的身材，她反而覺得海報中她的紅唇才最性感，而平時的性感位呢？她爽快答：「我的聲線！性感又感性！我看別人最性感地方也是聲線，之後就是看別人的眼珠及瞳孔仔，可以望穿對方似的。」距離演唱會僅餘一個月時間，Hana哈哈笑說：「籌備得一一二二，哈哈！但大家放心，我一定會交足一百分！」