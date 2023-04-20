誰說亞洲沒有自己的卡戴珊 x 小甜甜布蘭妮?Tia成為新一代的代表?

華語流行女歌手、影視演員、國際時尚寵兒李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen）最近在Instagram上分享了一段練舞的片段，充滿爆發力的舞技，展現出其非凡實力。Tia的「舞功」不俗，從Dream Girls時期已是有口皆碑，沒想到現在單飛後的功力更上一層樓，不僅有力量十足、技巧成熟，充滿自信的態度更完美地展現出其健美的身材與時尚氣場，難怪有人形容她是C-pop的舞蹈公主。

在注重「實穿」和「低調炫目」的新世代，嘩眾取寵的時尚風格已顯得不是很時尚，李毓芬是少見捉緊了當代時尚脈搏的女藝人。她不需要層層華麗的巨型布料，只需一身看似只是去逛超市而不是去晚宴的衣著，就足以讓人感覺很時尚。她隨性的練舞裝束，其實也大有文章，Wardrobe.NYC x Hailey Bieber系列長褲，和限量版Tiffany x Nike Air Force One運動鞋，簡單就突出了她頭身比例極佳的優點，不愧是受眾多國際一線品牌和設計師重視的時尚偶像﹗Tia苦練跳舞的影片，加上#EmpowerHerTour Hashtag讓粉絲紛紛議論，莫非#EmpowerHer全新巡演計劃有望？影片發佈後，擁有970萬IG粉絲的東南亞頂級男巨星 “Boy” Pakorn (Pakorn Chatborirak) 在她的IG留言，盛讚Tia的舞技，並邀請她到泰國作為巡迴演出的第一站﹗Tia閉關練舞，是否意味著她即將展開#EmpowerHer的巡迴演出？真的十分期待能看到她的演唱會！

東南亞頂級男巨星 “Boy” Pakorn (Pakorn Chatborirak) 在TIA IG留言稱讚Tia的舞蹈練習

印度尼西亞女演員和女性倡導者 Marissa L Nasution，支持Tia並在她IG影片下留言

另外，擁有130萬IG粉絲，居住在新加坡的印度尼西亞女演員和女權倡議者 Marissa L Nasution，亦在Tia的IG影片下留言支持，我們都應該團結人們，而不是分化他們，在Tia帶起的#EmpowerHer活動下，一同團結起來爭取更大的權益，並說她很期待Tia前往新加坡，到底新加坡會否是Tia#EmpowerHer巡迴演出的第二站？

Tia更在Instagram上寫下「當可以愛的時候，為什麼要恨？」，一句人人都識講的套語，出自Tia口中，卻是別具意義，因為她實際的行動，可見她有確實擁一顆關懷世界的心，#EmpowerHer使她勇於擁抱負能量，變得更加正面。

除了發表最新練舞影片外，在她的IG上更看到她以首位C-pop女藝人的身份登上了英國TMRW雜誌封面，她身穿著Alexander McQueen，完美展示時尚風格，這也是她繼登上《Vogue》與《Rollacoaster》雜誌封面後，第三次登上國際級時尚雜誌封面。

李毓芬身穿 Alexander McQueen的服裝

李毓芬身穿 Ambush的服裝

李毓芬身穿 Ami的服裝

Tia Lee 舞蹈練習影片：https://www.instagram.com/p/CrPt_ZqJ9gZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

（資料及相片由客戶提供）