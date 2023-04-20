親愛壞蛋｜隋棠孖溫昇豪暌違13年再演夫妻　引爆名門內鬥

暌違13年，「犀利人妻CP」再度合體！打著「台灣首部上流家庭宮鬥影集」的旗號，雲集隋棠、溫昇豪、六月和修杰楷等知名演員主演的全新台劇《親愛壞蛋》將在4月21日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。



全新台劇《親愛壞蛋》即將在4月21日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

上流社會各懷鬼胎

《親愛壞蛋》講述假貴婦韓真真（隋棠 飾）帶着失意作家兼丈夫莊俊傑（溫昇豪 飾）和女兒莊映文 （項婕如 飾），搬到姐姐的天鴻豪宅社區暫住，意外從平凡家庭躋身上流，更因此意外捲入社區內部的勢力鬥爭！一個個看似融洽和諧的上流家庭實則各懷鬼胎，每個人心底都藏着不為人知的秘密，令韓真真致力守護的平靜生活瞬間變調。

韓真真（隋棠飾）一家搬入天鴻豪宅暫住，未料卻意外捲入社區內部的勢力鬥爭！

力圖走出霸凌陰霾的莊映文，入住社區後遭到性侵，愛女心切的莊俊傑將兇手指向人稱「台灣之光」的職棒明星姜正明（禾浩辰 飾），令爆料公審接踵而來。另外，貴婦團首領六月（路湘婷 飾）在面對丈夫范永誠（修杰楷飾）外遇、兒子范彥智（林暉閔飾）失控脫序，該如何維持光鮮亮麗的人前形象？

《親愛壞蛋》講述上流社會勾心鬥角的故事。

回憶殺備受期待

《親愛壞蛋》探討夫妻關係、親子代溝和階級歧視等社會議題，劇中平凡「小白兔」隋棠代夫還債後身無分文，機緣巧合下搬入千萬豪宅後遇到各種風波，更被貴婦首領六月視為眼中釘，揭開悲劇序幕！劇集亦不乏偷食、性侵及校園霸凌情節，不禁令人聯想到《The Penthouse》和《High Class》等圍繞上流社會的高收視狗血韓劇；加上《親愛壞蛋》是隋棠和温昇豪自台劇《犀利人妻》後時隔13年再度合作，這個「回憶殺」組合更被觀眾睇高一線！過去温昇豪在《犀利人妻》飾演偷嗒愛妻表妹的負心渣男，引發全民喊打，未知他能否在新劇扳回一城呢？

貴婦團首領六月（路湘婷飾）致力維持光鮮亮麗的人前形象。

溫昇豪和隋棠憑2010年台劇《犀利人妻》人氣急升。（溫昇豪Facebook圖片）

溫昇豪和隋棠時隔十三年再度飾演夫妻。（溫昇豪Facebook圖片）

另外，台劇女神曾莞婷在《親愛壞蛋》中，飾演家道中落的名門千金，為了維持上流生活，她不惜出賣肉體淪為小三，更上演多幕接吻、車震等大膽戲碼，對此她表示電視劇的尺度不大，當中的親熱場面點到即止，不過單靠肢體和表情傳達情慾，才是最困難的地方。