林家謙金像獎演出被批評　Serrini爆粗代出頭：得我可以話佢難聽

《第四十一屆香港電影金像獎》找來有「樹林黨」之稱的林家謙與Serrini做開場嘉賓，兩人以歌舞劇形式演繹7首懷舊港產片歌曲，有YouTube以超刻薄評價狠批家謙演出「可怕地差」，並成功上報。Serrini轉貼有關報道，除指出現場收音與出街聲差得遠、爆粗鬧爆標題黨，又問：「我個名去咗邊呀？鬧埋我呀！」更霸氣為家謙出頭：「只有我可以話佢唱歌難聽！」



早前舉行的《第四十一屆香港電影金像獎》中，以林家謙、Serrini兩位歌手打頭陣，唱出7首經典港產片歌曲《點指兵兵》、《林亞珍》、《跟佢做個 Friend》、《活色生香》、《浪子心聲》、《魔術師》和《太陽花》作開場，載歌載舞，甚有歌舞劇感覺。

林家謙與Serrini重新演繹7首經典港產片歌曲，演出有讚有彈。（資料圖片／陳順禎攝）

以往家謙曾在頒獎禮自嘲聲被指似「拉鐵閘聲」、「喃歌手」，今次演出後評價有好有壞，有人覺得兩位確實把懷舊歌曲演繹出全新感覺、節目編排節奏好睇，但亦有人彈表演悶、家謙聲線喃嘸佬，其中YouTuber啤梨狠批家謙：「我未見過表演咁差，係可怕地差！」有傳媒報道了此事。

林家謙在金像獎結束當晚，曾貼Story說黃秋生讚他聲線特別、唱得好聽，很開心對方說記住自己的名字。（Instagram：terencelam0903）

請按下圖睇更多當晚演出花絮：

+ 6

Serrini日前曾表示這部分演出是自己「近期最proud of嘅作品」，但不諱言若資源上配合到，電視出街聲混音做好些，效果將更好。她見到有關報道後相當激動，轉發該報道鬧爆，爆粗為家謙出頭，她說：「我X dd標題黨同埋bad vibe恰林仔嘅posts，我見一個post一次我d MV🧖🏻‍♀️我個名去咗邊呀鬧埋我呀🧖🏻‍♀️現場收音and出街聲差咁多都好無奈㗎，咁你點jeh依家？」

Serrini本來貼了該報道的截圖，後來換成這張與林家謙綵排時的合照。（facebook：Serrini）

她霸氣表示：「只有我可以大大聲兩隻手臂（壯）大大力卡實shake佢shoulders話佢唱歌難聽「你收聲呀！」🤏🏻🤏🏻🤏🏻🤏🏻🤏🏻🤏🏻🤏🏻and cite 鐵閘靈魂 when 佢輕微恥笑我任何嘢。不服自便🌻🌻」許多粉絲留言聲援「樹林黨」、讚Serrini有義氣、兩人的表演很用心和好看，但亦有人認為她不接受批評很小氣。

Serrini激動為好友林家謙出頭。（facebook：Serrini）

Serrini乘機宣傳與台灣藝人禾浩辰拍攝《hey there》MV，說每見到人貼一次欺負家謙的Post，就會分享一次自己MV。（facebook：Serrini）

此外，有網民翻出Serrini金像獎前已出過Post預視演出肯定會被評，她當時說：「星期日一上電視一定又大把haters話我唱歌好難聽又無氣又body comments又話憑咩又話咁嘅樣都可以做女星又點點點」並教定歌迷如何應對。