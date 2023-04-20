12怪盜｜搵動物傳心師訓練　AK江𤒹生：返去同我隻狗試

Mirror成員江𤒹生（AK）今日（20日）於尖沙咀出席首飾品牌開幕活動，心情大好的他在活動中不停擺pose讓大家拍照，AK又提到自己與Lokman在劇集《冰上火花》的戲份已經完成，現已積極投入電影《12怪盜》的拍攝工作。

AK江𤒹生出席一個首飾品牌的開幕活動。(陳順禎 攝)

AK接受《香港01》訪問時表示覺得拍攝電影《12怪盜》很好玩：「開始咗兩日，我覺得幾好玩，第一組嘅時候劇組同我哋都磨合緊，去到而家第三個禮拜到，我覺得大家搵到個新嘅默契，開始愈來愈順暢啦啲嘢。」至於戲中他擁有的特別技能，與他息息相關，就是與動物溝通：「我同動物溝通去解決啲難關！」 AK於現實生活中亦有飼養動物的習慣，與動物溝通應該毫無難度。

AK覺得拍《12怪盜》好好玩。(陳順禎 攝)

AK亦談到劇組做了很多準備功夫，找了一個動物傳心師來與他做訓練：「同我上吓堂，講吓動物傳心係咩嚟嘅，其實我係好開心，我可以聽返晒所有嘢返去同我隻狗試！」AK說到愛犬「猜柴」十分興奮，更透露曾經自薦牠一起拍戲：「我已經即刻推薦咗我個仔出去，我話我個仔ok㗎，如果你淨係需要佢出現，唔係好多指令的話，我諗佢有機會勝任㗎！」但可惜劇組需要狗狗服從一些指令，而猜柴的年紀比較小，所以無緣登上大銀幕，AK亦開玩笑的說希望下次讓猜柴被提名新演員一獎。

AK一講到猜柴就好興奮，更透露曾經自薦猜柴一齊拍戲。(陳順禎 攝)

至於AK被問到Ian的「挑機」，他則一邊偷笑一邊回應：「你就學早我兩個月，咁你叻過我就正常嘅，但我覺得我追得都唔錯。」提到《冰上火花》的劇組，AK就覺得很開心：「因為每次落到冰場拍攝都好開心，大家演員都係，大家一班男仔一齊玩我覺得好開心。」AK亦爆料現在只剩下Ian的一小部分還未拍完，而且將會在這兩天完成，歷時4個多月的劇組亦快完結感不捨。