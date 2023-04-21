Mandy譚旻萱一講男神即露甜滋滋嘅微笑　想做許光漢做情侶拍吻戲

女神譚旻萱（Mandy）昨日（20日）於尖沙咀出席一個首飾品牌的開幕活動，與兩大男神同場的Mandy自爆見到陳昊森真人後立即感覺有點害羞，她亦表示想跟男神合作拍戲，亦不介意演情侶。

Mandy譚旻萱自爆見到陳昊森真人後即感覺害羞。(陳順禎 攝)

Mandy接受《香港01》訪問時被問到與兩位男神同場的感受，她就表示有突如其來的害羞：「傾計都有啲想標汗嘅狀態，大家集郵我都有集到，台灣啲戲我都睇唔少啦，我覺得拍啲嘢全部都好靚啦，特別係啲愛情故事，我覺得真係做得好好啊！」Mandy被問到想與台灣哪一位男神合作時，她立即細聲說：「如果講今日呢位會唔會有啲太進撃！」

Mandy譚旻萱表示見到陳昊森有突如其來的害羞。(陳順禎 攝)

Mandy亦表示因為台灣太多男神，所以自己沒法選定一個合作對象，因為都十分難取捨，所以給予她一個人選 — 許光漢，Mandy立即眼前一亮說：「可以，好可以，許光漢都係一個會怕醜嘅對象！」一提到男神Mandy立即把興奮的表情表露無違。Mandy亦說與男神合作最好一定是做情侶：「同得男神合作梗係就一定係想演情侶，冇理由話同男神合作，但係演兄妹㗎嘛。」至於被問到想不想與男神拍吻戲時她就害羞說：「好進撃啊呢個題目，我諗今日之前都冇嘅，今日之後就難講啲。」Mandy一提到男神已經十分精神及露出甜滋滋微笑。