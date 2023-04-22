LAW霸女神｜網民圍爐揀最正主持　4大女神擁超強學歷點止得對腳

TVB節目《LAW霸女神》由森美、戴祖儀、賴彥妤、魏韻芝、王嘉慧5位擔任主持，節目以輕鬆愉快形式講解一些日常的法律知識，例如今晚（21/4）就邀請了馮盈盈擔任嘉賓，探討一下旅遊方面的法律知識。4位「女神」都有長腿，原來同樣也有高學歷。



《LAW霸女神》戴祖儀、魏韻芝、賴彥妤、王嘉慧。（IG圖片）

一如以往，網民討論焦點明顯地不在法律知識上，而是落在4位「女神」之上，還有人於討論區討論開po研究哪一位「最正」。略略一看網民留言，幾乎是一面倒地認為戴祖儀是4位之中「最正」的，表示戴祖儀的腿長及粗細度都是最吸引的。

戴祖儀黑絲唔係每集都有。（IG圖片）

不過，也有不少網民拋出金句：「小朋友先做選擇，我全部要晒。」當然，也有人持反對意見，認為她們老，不太討喜，亦有人不留情面地指戴祖儀只能夠騷腿，寫道：「得對腳，塊面愈來愈腫脹，對眼又細成個汽球咁。」

戴祖儀曾修讀英國萊斯特大學法律系。(節目截圖)

戴祖儀除活躍於TVB幕前演出之外，她也是一名歌手。出生於香港的她自小就得到任職地產公司高層的父親栽培，在港中學畢業後，2016年就前往修讀英國萊斯特大學法律系，畢業後回港實習，其後因為覺得法律工作不適合自己，所以才轉做街頭藝人，以獨立歌手身份出道和做直播主，其後2018年被當時星夢娛樂老闆何哲圖賞識，才加入TVB開展歌手之路，並發展至今，成為歌影視三棲藝人。

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賴彥妤是英國考文垂大學法律系碩士畢業。(節目截圖)

賴彥妤是近年娛樂新聞中的特別人物，何謂特別？皆因每逢有關於她的新聞都令人有「又係佢？」的感覺。賴彥妤曾參選2021年香港小姐競選，止步於26強的她就並沒有放棄演藝之路，反而獲機會加入無綫娛樂新聞台成為主播。不過擔任主播的過程就時常「失手」，最近一次在公開活動時採訪方力申問：「有冇諗過情侶檔接Job？」隨即引發大批網民狂批她冇腦，直指其提問是對遭受性侵害受害者毫不尊重。去年曾試過因為不斷追問郭富城出席活動時「會唔會帶埋小朋友？」，令天王都疑似「扯火」：「我頭先咪講咗囉！我會呀。我啱啱咪講咗囉。」

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魏韵芝的父母分別從事金融行業及一間意大利餐廳，於中學畢業後就前往英國倫敦政治經濟學院修讀法律系，後來更取得了香港中文大學法律學院法學專業證書，也曾於任職過兩年事務律師，但後來她就放棄了7萬元高薪厚職而參選2016年香港小姐競選，止步20強。入行後她就加入了明珠台生活資訊節目《港生活·港享受》主持之列，也是《流行都市》節目主持之一，可算是「品味生活」四個字的代言人。

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王嘉慧曾修讀香港中文大學法律系。(節目截圖)

相比起以上三位，王嘉慧一點也不輸蝕。《2021香港小姐競選》5強的她本身為一名模特兒，同時亦是一名私人健身教練。她曾以5A*的成績獲倫敦大學學院取錄入讀心理學系。之後更以一級榮譽及獲院長嘉許名單成績畢業，絕對是一名學霸。入行後至今客串過幾套劇集，較多於《東張西望》擔任主持。