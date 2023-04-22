陳雅思嫁大馬首富孫仔後神隱近兩年　低調做瑜伽導師自力更生

2016年港姐季軍、現年33歲的陳雅思（Bonnie）在2021年宣布婚訊，與富三代DJ男友郭孟浚已入紙申請結婚。據知男方為馬來西亞首富、有「亞洲糖王」之稱的郭鶴年之孫兒，而Bonnie自嫁入豪門後就變得生活低調，已經近兩年沒有更新IG。直至日前Bonnie終於分享近照，她曬出一系列在海邊影的靚相，並寫道：「It’s been awhile.（已經有一段時間了。」身穿白色連身裙的Bonnie，打扮簡單仍難掩氣質，神隱近兩年的她身形依然好Fit，舉手投足都魅力十足，網民紛紛留言激讚！



依然好Fit！（IG@bonnieschan）

富三代老公郭孟浚現任DJ和音樂製作人。（IG圖片）

Bonnie在2016年參選港姐奪得季軍後入行，主要擔任主持工作，當中她與黎耀祥、黎諾懿及丁子朗一起主持節目《歎得好健康》時，幾乎每集都換上不同款式的泳衣浸溫泉、做Spa等，憑驕人身材而備受關注，至今都令人印象深刻。此外，Bonnie亦有參演劇集《溏心風暴3》及《荷里活有個大老千》，但相比起同屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、張寶兒等，Bonnie在幕前的機會似乎較少，直至2020年她正式離巢，她在接受《香港01》訪問時亦坦言：「可能我自己嘅性格未必好適合做娛樂圈，但而家都搵到自己適合自己嘅職業。」而Bonnie離巢後專注發展瑜伽事業，除了做瑜伽教練之外，更設立了自己的品牌。

重溫《歎得好健康》：

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向來感情低調的Bonnie在2020年11月曬出同男友十指緊扣的照片，公開戀情，翌年5月曬出男友郭孟浚在沙灘上向她求婚的靚相，戴上巨型鑽戒的她幸福滿瀉。其後男方亦被迅速起底，原來郭孟浚是大馬首富郭鶴年孫子，比Bonnie年長一歲，於史丹佛大學畢業後曾做過廣告、地產等工作，現任DJ和音樂製作人。郭鶴年家族顯赫，以經營白糖業起家，有「亞洲糖王」之稱，更以118億美元（約926億港元）打入《福布斯》2023年全球億萬富豪榜第146位。不過成為「千億孫新抱」的Bonnie就十分低調，轉做瑜伽導師的她自力更生，有指她婚後隨夫移居新加坡，低調做郭太。

2021年5月宣布婚訊。（IG@bonnieschan）