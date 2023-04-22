Simon Ma「小⿓⾺環遊世界」登香港　以藝術促社會共融傳遞正能量

由跨界藝術家Simon Ma（馬興文）創立的「小⿓⾺慈善基金」（下稱「基金會」）舉辦的「小⿓⾺環遊世界」展覽於今年二月在上海展出 169 隻立體「小⿓⾺」作品後，現正式登陸香港，成為世界巡迴展覽的第二站，並於18日舉辦慶祝活動，有幸邀請香港賽⾺會行政總裁應家柏先生、蘭桂坊集團主席盛智文先生、香港特別行政區政府行政會議成員林正財先生、意大利駐港總領事康米樂先生（Carmelo Ficarra）及多位來自社會各界的貴賓一同參與。



「小龍馬」由Simon Ma創作。

250 隻立體「小⿓⾺」現於香港中環交易廣塲中央大廳展出，展覽期至本月 22 日，重點展品包括「『你好，香港！』小⿓⾺」及「法拉利中國 30 周年紀念版小⿓⾺」。其中，「法拉利中國 30 周年紀念版小⿓⾺」以鑄銅製作，並根據法拉利歷年經典車型設計，全球僅限量發行 30 套。同場更展示 60 隻來自不同族裔及社會階層人士親手彩繪的「小⿓⾺」，包括不同國家駐香港特別行政區領事、全港多間香港中小學及特殊學校學生、參與賽⾺會齡活城市計劃的長者和青少年男性在囚人士的作品。此外，展覽內的 LED 屏幕亦會播放逾 600 幅「小⿓⾺· 創藝傳城比賽」的獲選入圍作品，讓參加者可近距離欣賞一系列精美佳作。

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為凝聚各方力量，基金會是次更邀請了不同界別的代表參加活動，當中包括本地慈善機構以及青少年團體。基金會旨在共同透過藝術活動為不同機構提供交流的機會，共同化身為守護天使的「小⿓⾺」，幫助需要不同適切關注和關懷的兒童及青年（例如自閉症、患有身體殘疾、癌症或精神病）融入社會。

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「小⿓⾺慈善基金」主席⾺興文先生表示：「基金會自去年初成立以來，便在中港兩地舉辦了多場藝術活動及『小⿓⾺環遊世界』展覽，非常感謝各界的鼎力支持。基金會將繼續與各大慈善機構及青少年團體合作，通過藝術教育促進社會共融，啟發年輕一代的創作力及傳承正面的價值觀，向世界傳遞愛與正能量。」

Simon Ma致力慈善。

「小⿓⾺環遊世界展覽 • 香港站」的展覽結束後，下一站將移師中國內地及意大利等其他城市繼續展出。除了為香港送上祝福，基金會更希望在世界各地繼續宣揚自強不息的「小⿓⾺」精神和正能量。

（由左至右）小⿓⾺慈善基金副主席羅志豪先生、意大利共和國駐香港總領事康米樂先生、小⿓⾺慈善基 金副主席盛凱先生、香港特別行政區政府行政會議成員林正財先生、蘭桂坊集團主席盛智文先生、小⿓⾺ 慈善基金主席⾺興文先生、香港賽⾺會行政總裁應家柏先生及小⿓⾺慈善基金董事周家蔚小姐。