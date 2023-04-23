中年好聲音｜六強起底　龍婷央視唱到西洋菜街吳大強曾被批靠關係

《中年好聲音》將於今晚（23/4）舉行決賽，經過數個月的比賽後，最終誕生六強，包括吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩。他們的幕前演出固然精彩，但放下咪高峰後他們是不同的，有人是背負了媽媽心願的乖仔，也有人是好丈夫，亦有人是為了歌手夢參賽，也有踏入晚年為夢想而戰的，歌聲背後埋藏了各人的人生故事。



決賽在即，早前一班《中年好聲音》選手聚首為4月之星慶生。

42歲的顏志恒是比賽「黑馬」之一，本身是廚師的他憑着一個信念而參賽。他自小就喜愛唱張學友的歌，又因為他透露自己的唱歌舞台就是浴室，如今依然習慣在浴室練歌，所以有「浴室歌王」的稱號。奈何多年來一直沒有機會一展所長，後來結婚生子組織了家庭，就唯有甘於現實打工做廚師養活一家四口。今次參賽幸得太太支持，一個人撐起家庭，才令顏志恒有一展所長的機會。

顏志恒感謝一班同事嘅遷就。

比起顏志恒，44歲的李佳的歌唱經驗更多。她原是出生在上海的歌手，曾在不同比賽中屢獲佳績，2006年加入MANDARINA CHINA BAND，並擔任主唱，成為世界第一支將拉丁音樂和中國流行音樂結合的世界級樂隊，在南美及中國地區舉辦多次巡迴音樂演唱會，曾被《Shanghai Daily》譽為「與生俱來的歌者」。

李佳是一位44歲的上海歌手，曾在不同比賽中屢獲佳績。

2009年，李佳跟隨丈夫移居倫敦，專心相夫教子，並開設了自己的歌唱學校。為了實現夢想，她在2016年舉家移民到香港。她曾分享了自己的歌唱之路，包括因演出頻繁而失聲的經歷，她的丈夫Sunny也一直支持她的事業。

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羅啟豪被多次提及佢媽媽。（節目截圖）

另一位比賽「黑馬」羅啟豪也有其個人的故事，原來他參賽的原因是為了媽媽。花名「英國豪」的羅啟豪本身擔任平面設計師，她的媽媽劉英（Anne Lew）本身是一名歌手。這位媽媽大有來頭，但最後卻因為結婚組織家庭而放棄歌唱事業，今次羅啟豪便想將媽媽的夢想繼續發展下去！劉英15歲就參加業餘歌唱比賽並奪得冠軍，後來成為酒店常駐歌手，更在Anders Nelsson的引薦下，替女歌手Irene Ryder工作，劉英甚至曾為TVB前領導人「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓！當三個孩子長大後，劉英於2006年重返樂壇，與朋友組成歌唱團，不久前還為陳奕迅的《盲婚啞嫁》MV演唱了歌曲《When I’m Dreaming》。

周吉佩在台上的表現亦絲毫不輸前幾位份賽者。早在《中年好聲音》之前，他就是一位多才多藝的藝人。他曾與朋友組成男子樂隊Space，在多個場合演出，並參加過十八區的歌唱比賽。2007年，他參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》並成為有線電視旗下驕陽星藝館的歌手。他於2008年出道，並推出個人EP「Getting Start」，當時第一首派台歌《家教》找來了林夕填詞和Eric Kwok作曲，在903曾經上榜第8名，而第二首派台歌《第二次初戀》同樣是Eric Kwok作曲，填詞人則變成林若寧，班底一樣強勁。

當時周吉佩只有21歲。（節目截圖）

此外，他也曾在電台和網絡電視擔任主持。他的樂隊sp'ACE在2017年推出同名EP，並於2019年在旺角麥花臣球場舉辦演唱會。當年他參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》時只有21歲，但已經有勁爆的台風，原來同樣參加《中年好聲音》的曹敏寶也有參賽，周吉佩奪得亞軍，而曹敏寶則奪下季軍。

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《中年好聲音》決賽宣傳片近日陸續播出，六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人。」

觀眾對於吳大強的印象，有不少也是因為他是TVB藝員吳偉豪的爸爸。「星爸」一定有特權？非也。其實吳大強付出的努力和他本身的實力絕對不比其他參賽者少。70歲踏入晚年，不過台上的他依然精靈。

吳大強同吳偉豪兩父子笑容好似。

大熱門吳大強，選擇獻唱《Killing Me Softly》向當年街頭偶遇的美少女憑歌寄意。

初段出賽時獻唱英文歌《Unchained Melody》，中氣十足的他大晒震音和高音，更獲肥媽大讚：「好多人可能話佢好多震音，但唔震音點唱呢隻歌啫，佢用舊嘅Way唱番舊嘅歌，Feel到佢嘅Passion。」周國豐則指感受到吳大強心中有團「17歲的火」，更令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有番同爸爸嘅回憶。」隨住比賽進行，吳大強已成為了「網上點擊王」獲得觀眾的認同和留意，絕對是三甲大熱！

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龍婷話想不斷突破自己。

龍婷出生在內地瀋陽，移居香港後，在6年前已經在旺角西洋菜街行人專用區唱歌，主要翻唱鄧麗君的作品，翌年「殺街」後不定時在中環碼頭及西九文化區街演。2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。在疫情下，龍婷已經沒有任何街頭演出。

曾在在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。（網上截圖）

她曾自組製作公司，以獨立歌手身份繼續發展，期間推出10首原創歌曲，當中有3首是廣東歌。其後在環星娛樂安排下，於TVB《流行經典50年》獻唱鄧麗君《千言萬語》，她在YouTube拍片宣傳時指：「我都睇咗幾年，我都喺度諗咩歌叫做經典，終於有機會上呢個節目唱歌畀大家聽，好多謝有呢個機會。」

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