楊千嬅教導歌迷唱《野孩子》　逐段拆解分析情感網友力讚︰好用心

楊千嬅近年轉戰內地發展，參加了不少綜藝節目，憑藉親和的性格圈粉無數。日前，她作客湖南衛視音樂節目《我想和你唱4》收官之夜，與歌迷線上線下共同演繹經典金曲。



千嬅近一兩年參加了不少內地綜藝節目。（微博@湖南衛視我想和你唱）

節目中，千嬅和歌迷通過VCR合唱《野孩子》，並逐段為大家拆解分析，應該如何投入情感。在合唱完開頭一段後，她自信地說：「那看我情緒把控得很到位，現在看看你們的」；之後到「擠得你進臂彎，如情懷漸冷……」段落時，千嬅繼續引導大家：「這裡是很悲慘的感受，所以我覺得你們想想，你們最傷心的事情。」

而副歌部分，千嬅則表示：「這裡的感情可以再濃烈一點，我覺得可以比較戲劇化，腦補一下感情中的一些畫面。」令網友看後忍不住笑言：「楊千嬅是真的想教會我唱野孩子」，引起不少人討論：「是要出唱歌教程的程度」、「一首歌的時間，教你學會唱《野孩子》」、「連感情的投入程度都細化到了每一句歌詞，真的好用心啊」等。

而千嬅似乎也頗為感觸，在微博寫到：「再次來到 #我想和你唱# 的舞台，依然是收獲滿滿的感動與歡樂，聽到你們訴說與歌曲的緣分與我的緣分，還有和我一樣熱愛紫色，今晚一起加入這個開心的相遇派對吧。」

千嬅在微博寫下感言。（微博截圖）

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