鍾麗緹大女Yasmine半裸嬉水慶祝世界地球日　側身影相差一步走光

鍾麗緹與第一任丈夫Glen Ross的25歲女兒Yasmine，遺傳了母親的美貌與好身材，本身生活洋化的她，不時在社交平台貼性感相。而適逢世界地球日，Yasmine亦響應天人合一，在大自然環境中半裸慶祝，露出側乳，並乘機推廣7個環保貼士。



鍾麗緹的25歲大女Yasmine樣靚身材正，更曾效法媽媽參加「溫哥華華裔小姐」比賽，獲得亞軍和最上鏡小姐。在溫哥華生活的她，不時在社交平台「派褔利」，毫不吝嗇展示美好身段。4月22日是世界地球日，Yasmine就貼上半裸照慶祝，穿著牛仔熱褲和長靴的她，上身赤裸地站在大石上影相，又在海邊踢水等。照片主要影住她的背面、側面，雖然有幾張會用手或外套遮住，但側乳仍清晰可見，身材絕對有料！而另外幾張相，她真空穿著吊帶裙，更疑似「飛釘」透點。

鍾麗緹大女半裸呼籲大家支持世界地球日。（Instagram：yasmineross）

雖然望住她的照片確實難以專心，但Yasmine主要還是想藉此宣揚環保訊息，她亦分別了7個愛護地球的小貼士，呼籲網友一齊響應，包括：

1.幫手清理鄰近區域的垃圾

2.熄燈及關掉不使用的電源，以減少能源消耗

3.減少駕駛，多用公共交通工具、踩單車或步行

4.使用可重用的膠樽、垃圾袋或飲筒

5.支持環保企業

6.教育他人環保議題，鼓勵他們在生活實踐環保

7.承諾減少碳足跡（即個人活動所產生的二氧化碳量）

Yasmine不諱言拍攝當日大風又大雨，但很喜歡被山和樹包圍的感覺。（Instagram：yasmineross）

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