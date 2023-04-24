ASTRO文彬17年好友SinB忍痛出國工作　抵美後終宣布取消部分行程

韓國男團ASTRO成員文彬19日晚被發現在家身亡，由於他曾擔任童星加上性格善良，因此在演藝圈結交了大批好友。其中他與女團VIVIZ成員SinB信飛更是相識17年的青梅竹馬，可惜女方早有海外行程在身必須忍痛於21日出國，被迫缺席了好友於22日的告別式。



文彬和SinB是認識17年的青梅竹馬，亦是K-Pop界中代表的密友關係。（網上圖片）

ASTRO文彬與VIVIZ SinB自童年時代起已一同擔任模特兒，又在同一舞台學校練習，至今已是17年好友，兩人打鬧都互動至今粉絲仍歷歷在目。自文彬傳出死訊後，粉絲已非常擔心SinB的情況，但早已安排了海外行程的她必須於21日晚出國，無法送別好友最後一程，出國當天全黑現身的SinB更需要成員攙扶令人心痛。

文彬和SinB自童年時代已一同工作。（網上圖片）

SinB 21日忍痛出國工作，被迫缺席了好友的告別式。 （OSEN）

雖然VIVIZ如常抵達拉斯維加斯出席《We Bridge Music Festival & Expo in LAS VEGAS》，但最終所屬公司宣布由於藝人身心狀態不佳，原定的訪問及紅地氈環節會取消，三位成員只會照常參與表演環節。粉絲都表示明白海外行程難以突然取消，因而更擔心SinB和VIVIZ成員的身心狀況，希望三人回國後能夠好好休息。

公司最終宣布取消部分行程。（IG/@viviz_official）

見到SinB敬業上台表演，粉絲表示心痛不已。（網上圖片）