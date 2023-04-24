廖碧兒自爆拍《妙手3》喊到氣喘急Call救護　因一原因停工兩個月

廖碧兒一向都又靚又叻。（廖碧兒微博圖片）

44歲藝人廖碧兒（Bernice）現正就讀法國著名工商管理學院INSEAD，雖然久未回歸劇組，但Bernice近日在小紅書分享訪談內容，要和觀眾來一場深情對話，期間回憶舊時拍劇難忘事，坦言拍《妙手仁心3》時太入戲，有場戲導演嗌Cut後仍喊足三粒鐘，最後更嚴重到要停拍二個月稍作休息！

Bernice近日在小紅書分享訪談內容，要和觀眾來一場深情對話，期間回憶舊時拍劇難忘事。（廖碧兒小紅書）

Bernice自幼在加拿大長大，所以中文閱讀能力不算太叻，後來回港發展，遇到劇本都要靠爸爸幫忙翻譯，她記得有一次，拍《妙手仁心3》由於戲內角色與父親關係極差，Bernice完全投入角色中不能抽離，她坦言每晚回家都會對親生父親發脾氣：「我同我爹哋感情好close，但戲裏面爹哋嘅感情同我係好唔得，係憎到佢飛起嗰啲嚟，我投入咗嗰句對白同角色嘅時候，每晚返屋企，因為爹哋同我對劇本，我會發脾氣，甚至鬧埋佢一份，會好大力閂門，個八個月佢一齊，因為嗰陣時拍攝時間長，令到我同我爹哋感情都好差。」

Bernice對父親好內疚。（廖碧兒小紅書）

Bernice表示不懂抽離角色，直至在戲中的父親過世，父女倆最後冰釋前嫌，而在那一刻，Bernice亦對親生父親感到好抱歉，拍完那場戲後，Bernice亦哭倒現場，喊到不能呼吸：「嗰場戲喺廠裏邊拍，我係崩潰，第一次喊到停唔到，佢哋要搵廠裏面嘅救護人員，因為我唞唔到氣，陳錦鴻喺隔離拍緊都趕過嚟，停唔到，我係扯氣到就嚟暈，成件事大家係停咗三個鐘，我返咗去屋企之後，我都望住老竇喺度喊。」言談間Bernice更一度哽咽，她續說：「因為我真係好對唔住佢，我冇見佢三年佢疫情飛唔到嚟。」更表示那次經歷改變了她如何看待拍戲：「因為我唔識抽離角色，拍完《妙手》之後就休息一段時間，公司都睇到我需要停拍一段時間，所以都停咗兩個月。」

好嚴重。（廖碧兒小紅書）