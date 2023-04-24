李佳奪亞帶屋企人上台做訪問　兩個仔滿口「半鹹淡」廣東話勁可愛

昨日（23日）TVB舉行《中年好聲音登峯之戰》，冠亞季軍已經揭曉，分別由周吉佩奪得冠軍、李佳奪得亞軍及羅啟豪奪得季軍，比賽結束後他們立即進行訪問，冠亞季軍帶同家人及朋友到場支持。

分別由周吉佩奪得冠軍、李佳奪得亞軍及羅啟豪奪得季軍。

亞軍李佳在訪問環節帶同外藉老公Sunny及兩名兒子上台接受訪問，Sunny大讚李佳唱得很好，每一個舞台都十分棒，更說以李佳為榮。而大仔被問到覺得媽咪李佳唱歌好不好聽，他就用「半鹹淡」的廣東話回答：「好聽，（快歌還是慢歌好聽？）兩個都好聽！」而細仔則問非所答，他被問明天（24日）要不要上學，他就回應：「兩個都好聽。」相信應該他因為對廣東話不熟悉，所以跟隨哥哥回答，相當可愛。