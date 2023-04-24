鄭裕玲細貓韓國跳 Jisoo@BLACKPINK《Flower》開花舞　網民讚年輕

鄭裕玲（Do姐）離巢無綫後，與HOY TV合作拍旅遊節目，更有幾位年輕男藝人伴遊。已經與應智越（細貓）啟程韓國的Do姐，最近頻頻在社交平台發放花絮。近日BLACKPINK的Jisoo推出單曲《Flower》，世界各地都有人Cover她的「開花舞」，就連Do姐與細貓都一樣在韓國街頭熱跳，網民大讚她好Young！



鄭裕玲（Do姐）近日與應智越（細貓）出發韓國拍旅遊節目，細貓曾在當地讀書和做練習生，絕對是地膽，難怪做導遊之餘，也獲Do姐大讚他是人肉翻譯機。Do姐同細貓出發後，不時分享旅途花絮，日前兩人就去影貼紙相，Do姐開心寫下：「都唔知幾多年冇影貼紙相！多謝細貓同我玩！」本來網民已經覺得她心境好年輕，今日（24/4）她再Post跳舞片，網民不得不激讚她跟得好貼！

Do姐日前與細貓在韓國影貼紙相。（do_do_cheng）

BLACKPINK的Jisoo早前推出個人單曲《Flower》，全球都有人仿效「開花舞」，在社交平台拍Reel洗版，細貓亦教Do姐跳埋一份，繼當年奶粉廣告的「鈣質舞」後，Do姐再一次大展舞技。Do姐與細貓去了多個地方拍攝，跟足Jisoo的動作，跳得有板有眼，Do姐說：「繼人肉翻譯機之後，我都帶咗個私人排舞師！聽講隻MV超過1.5億views，嚟到韓國緊係一齊扮吓花啦！」網民對跳舞片大感驚喜，正評留言：「嘩…Do姐去咗韓國即刻in爆 果然同小鮮貓肉一齊玩即刻醒神 青春返晒嚟 …」「離開TBB後成個young晒」「Do姐又試新嘢，正呀！」「Do姐好正呀👍您越來越青春」

Do姐與細貓一齊扮花，好青春！（Instagram：do_do_cheng）

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