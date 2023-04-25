52歲「古惑仔蕉皮」朱永棠內地狂搵銀　爆有人登台一場收過百萬

古惑仔電影系列一向深受內地歡迎，戲中多位演員，「陳浩南」鄭伊健、「山雞」陳小春、「大天二」謝天華、「大頭仔」錢嘉樂和「包皮」林曉峰 這5位合體齊齊北上搵銀，不過就獨缺「蕉皮」朱永棠。早前朱永棠接受《香港01》訪問時，就表示因為種種原因才沒有合作。



「蕉皮」朱永棠因為參演古惑仔電影系列而走紅。（網上圖片）

其實早在十多年，朱永棠已開始將工作重心放在中國內地市場上，除了繼續電影方面工作也發展了其歌唱事業，也有一些圈外事業。在訪問中，他也直言近來於中國內地的工作十分多。他說：「你諗吓我返咗內地十幾年都冇喺香港做嘢，你話？內地市場其實好大，如果你努力嘅話，基本上工作係可以做唔完。不停都會有工作，每年每月都有。疫情前可以好密，一年365日有百幾日都係工作，其餘時間就係喺路程上面，或者返香港休息。」

朱永棠與太太一同出席香港活動。（資料圖片）

最近他的新歌已完成錄製並發布，他說：「今年都有一首自己作曲、作詞嘅歌曲上線，首歌叫《兄弟歸來》，就係講兄弟情。因為兄弟情喺內地好有市場，我哋講兄弟情有說服力，但係講愛情就未必有。之前有一首叫《人潮兄弟》，有《耗盡鉛華》、《江湖列傳》，有內地音樂公司合作。」

「蕉皮」朱永棠與古惑仔兄弟10年不合作 親解原因：都係一個遺憾

「古惑仔蕉皮」朱永棠在內地非常受歡迎。

他接受《香港01》訪問時表示，最近忙於走訪多個地市為新歌宣傳。他說：「最近都是忙內地音樂上的工作，剛剛有首自己填詞新歌《兄弟歸來》上線，又是自己的生日，在廣州剛舉辦一場新歌發布會，也會在不同城市，西安、南京等宣傳，下個月也有一部電影《風速極戰》在內地首映，電影中的歌曲《人潮兄弟》也是自己填詞。」

朱永棠透露最近發布了新歌《兄弟歸來》。

從相片中可見，現場人頭湧湧最才都有近數百人，觀眾都表現得非常興奮。他表示自己不時都會接到商演登台工作，他說：「過萬人就太誇張啦，但係內地對香港嘅演員、歌手係特別有情懷，個個都會話睇我有份演出嘅電影長大！有些男女見到我會熱淚盈眶，有些激動的也會衝上台！」報道常常會說某某歌手或藝人在內地登台，一場搵過百萬。朱永棠聞言，笑說：「有些人是有的。」