矚目配角｜黃夏蕙青澀靚樣力證無整容　最討厭被叫「殯儀之星」

年底便90歲的黃夏蕙，論資排輩，明明達高齡婆婆級，卻很受落被大家暱稱「BB」。「得意吖嘛，哈哈哈！」享受返老還童的夏蕙BB理直氣壯說：「唔知邊個幫我改？但我改咗呢個名之後，所有靚女都叫做『BB』，所有明星咩BB都係由我開始㗎。依家好多好靚藝人都係叫BB，所以我好開心有呢個名。」

夏蕙BB摸自己下巴力證無整容。（葉志明攝）

黃夏蕙（左二）年輕時個樣好sharp，與鳳凰女和羅蘭合照。（受訪者提供）

天生非常貪靚

夏蕙BB參加工展小姐出身，坦承由後生到老都非常貪靚。「我係超貪靚，因為我唔靚吖嘛，所以我希望出嚟畀人好睇啲，愛靚係人嘅天性。」這位非一般的老人家，自有一套扮靚心得，她會取長補短，由頭到腳都堅持有自己風格的icon，頭戴濃密鬈曲假髮，臉上厚粉濃妝，身穿鮮艷衣飾和腳踏厚底鞋增高。每年到黃大仙祠上頭炷香，夏蕙BB更會樂此不彼悉心打扮，引來途人爭相合照，「我最鍾意馬騮仔，直情用咗大戲裝（畫猴子臉譜），唔係着件衫咁簡單。」

（黃夏蕙FB）

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堅決否認有整容

坊間多年來都質疑夏蕙BB有不停整容，她卻乘機自辯，「我成日都係嗰個樣啦，使乜整吖。睇我啲相，由細到大都係咁，我個鼻又唔係特別高，又唔係特別矮，邊有特別靚啫。至於嗰啲皮膚，搽多啲粉保養佢，我化妝係認真啲，畢竟皮都皺啦，咁就真係要嘥啲時間，平時我自己化妝，大概需要一個鐘，上鏡就刻意啲，唔好畀人睇到咁醜樣。」夏蕙BB還邊說邊摸着下巴力證「純天然」，並強調怕痛驚血，決不會開刀變臉，但承認只試過拉線「吊雙眼皮」，可是效果不理想：「做完好快又耷番，而家改番用線畫就算。」

幾時都咁悉心打扮，但最討厭被人叫「殯儀之星」。（葉志明攝）

雖然講得笑，但夏蕙BB都有介懷，她討厭因頻頻出現圈中藝人喪禮博見報，被封「殯儀之星」，「其實好多演藝朋友，喺我年輕時就相交相知，好似鄧碧雲、鳳凰女、祥哥、祥嫂等，佢哋離開，我直情傷感。」出心哀悼故友，卻被揶揄，「我識嘅朋友個個都做娛樂圈，真係好好朋友，冇辦法唔嚟，我梗係由頭做到尾，由設靈到解穢酒都要喺度。」夏蕙BB表示離世的好友中，最不捨得好姐妹祥嫂洪金梅，「佢17歲就識我，由風花雪月到家變，我愛莫能助，但幫唔到佢，好傷心。」

夏蕙BB從來無懼死亡，但她仍然希望活到120歲，因為仍有心願未了，「人生總有生有死，死亡對於我也沒所謂，不過是有自己仍未完成的事，就係開一間非牟利老人院幫有需要老人家。」

場地提供：Studio Meta

黃夏蕙頭戴濃密鬈曲假髮，臉上厚粉濃妝，身穿鮮艷衣飾和腳踏厚底鞋增高已成佢icon。（葉志明攝）

黃夏蕙青春回憶相集：