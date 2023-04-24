劇評人獎｜《我們最快樂》橫掃頒獎禮　黃龍斌莊梅岩首次奪獎

由國際演藝評論家協會（香港分會）主辦的「IATC(HK) 劇評人獎」頒獎禮，剛於賽馬會創意藝術中心完滿結束。香港藝術節《我們最快樂》成今屆大贏家，五個獎項中共獲三獎，包括年度導演獎、年度劇本／編劇獎和年度演出獎，導演黃龍斌和編劇莊梅岩均是首次在「IATC(HK) 劇評人獎」獲獎。因受疫情影響，此劇曾多次延期，更一度換角才演出成功，過程荊棘滿途。

莊梅岩憑《我們最快樂》首次在「IATC(HK) 劇評人獎」獲獎。

《我們最快樂》為張錦程、游學修及梁仲恆擔綱演出的舞台劇，三人命運因一宗同志圏離奇命案而交纏，同志世界裡的愛折射人性的慾望、權力、嫉妒與誘惑。是香港舞台劇界少有深入撰寫同性戀的劇作，導演黃龍斌與編劇莊梅岩首次合作，並雙雙獲獎。

導演黃龍斌。

而今屆年度劇本／編劇獎再次出現「雙獎」，除了莊梅岩獲此殊榮，編劇胡境陽也憑前進進戲劇工作坊《案內人Hongkongshima》獲頒年度劇本／編劇獎，胡境陽是第二次獲此獎項，評審覺得劇本通過合適的藝術處理去梳理個人情感，值得表揚。

而三位年度演員獎則分別由演員余翰廷、林沛濂及陳秄沁獲得。藝君子劇團的《辱兒樂園》（記錄版）是一個網上製作，余翰廷在劇中既有飾演虛擬世界的小女孩，及真實世界的成年人。通過鏡頭下的眼神，反映到小女孩的內心世界，在形象和內心的巨大反差下，演繹令觀眾信服。

余翰廷有份奪得年度演員獎。

另一位得獎演員林沛濂在役者和戲《高野山の彼女》中的獨角戲演出不但展現到日本人的身體語言，更為演出的東洋味定調，於本地劇壇難得一見。第三位獲得年度演員獎的演員陳秄沁，在前進進戲劇工作坊與法國埃梅劇團的《被縛的普羅米修斯》中成功展現出希臘英雄普羅米修斯的力量。

年度舞台科藝／美術獎的得獎單位是來自自由空間的表演未來系列：《白日》，其亮點在於只通過簡約的投影、燈光和城市景觀，編排出詩意的敘事，有效地利用空間説故事。

年度科藝得獎者—《白日》

為表揚年度本地優秀作品，促進劇評人之間的交流，同時透過劇評人視野，為香港劇場書寫更具前瞻性的定義，國際演藝評論家協會（香港分會）於2016年起主辦「IATC(HK) 劇評人獎」。所有於每年1月1日至12月31日期間，在香港公開展演的戲劇作品／計劃，包括首演和重演，皆被列為評選對象。