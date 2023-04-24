「雞排妹」再惹官非又敗訴需賠償1.5萬台幣　用週刊相做商業用途

「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）2021年在專頁發文時洩漏陳沂的手機號碼，涉違反台灣《個人資料保護法》，被對方告上法院，早前（11日）被判4個月有期徒刑或以12萬元台幣代替被判處的有期徒刑。今日（24日）再傳出雞排妹再次惹上官非，今次雞排妹同樣亦是敗訴，需要賠償1萬5千台幣。

雞排妹鄭家純（IG@ili.cheng）

2021年台灣一週刊拍到雞排妹在停車場內與保時捷男手拖手的照片，照片刊登後，雞排妹在自己的社交平台亦上載了該張照片，她加上了：「猜猜這一盒是什麼？」之後還標註了面膜廠商，引起該週刊的不滿。該週刊認為雞排妹侵害著作權，決定提告，向雞排妹索償10萬元。

2021年台灣一週刊拍到雞排妹在停車場內與保時捷男手拖手的照片。（Up直播提供）

雞排妹則認為該張照片任何人都可拍到，所以不具原創性，她更說使用該張照片是調侃自己遭到跟拍，其實平日她也有標記廠牌的習慣。加上因為版面的限制，所以才會裁掉浮水印，並非促意不註明出處，而且照片經刊登後，網路上已經廣泛流傳。

雞排妹鄭家純（FB@鄭家純）

台灣的智慧財產法院認為，該照片的確為著作權法保護的攝影作品，而雞排妹於社交平台上載的照片，已經超過原相的一半，並且有標註面膜廠商，所以被視為商業用途，所以判決雞排妹需賠償1萬5千元。雞排妹上訴，而智慧財產法院二審後駁回上訴，維持原判賠償1萬5千元。

「雞排妹」再惹提官非。 （IG@ili.cheng）

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