風間公親－教場0－｜新垣結衣登場掀熱議　為演單親人母做足功課

由「日劇天王」木村拓哉主理的年度最強月九《風間公親－教場0－》甫開播便成功搶盡觀眾眼球，劇集還延續了前篇熱度，位列今年日劇首播收視之冠！觀眾最期待的畫面亦即將出現，「國民老婆」新垣結衣預告強勢登場，令人非常期待！劇集逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」免費上架。



《風間公親－教場0－》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架。

國民老婆登場

承上集結尾，《風間公親－教場0－》第二集講述被調任到搜查一課的瓜原潤史（赤楚衛二飾）跟隨刑警教官風間公親（木村拓哉飾）學習成為真正刑警的必要技能，可是風間卻要求他主動調職。面對風間的地獄式指導，瓜原不但未有放棄，還在解決一宗小學教師被殺案的過程中，看清了自己的弱點，最終得到了風間的認可，並在「風間道場」光榮畢業！此時單親媽媽女警隼田聖子（新垣結衣飾）步入風間的辦公室，二人作簡單介紹後，本集在聖子神情緊張的定格下劃上句號。在第三集預告中，風間再度發揮無情本色，更命令聖子：「答不出來，就給我回派出所！」

瓜原潤史（赤楚衛二飾）終於得到風間公親（木村拓哉飾）的認可。

兩大女神拱照

「國民老婆」新垣結衣在《風間公親－教場0－》第三集登場，除了引發網民熱討，日媒更預測有望刺激收視！日前結衣和劇中另一女神白石麻衣接受採訪時，大談開拍前的準備，以及和天王木村相處時的點滴！為了演活單親媽媽一角，結衣在拍攝前曾向友人取經：「我很看重聖子作為母親的獨有視覺，所以會和生過孩子的朋友聊天交流，然後再調整台詞，例如一些語氣和反應等等。」

新垣結衣也透露和「風間」合作順利：「比起特別篇，這次和風間的距離更近，不但有恰到好處的緊張感，我們也會邊交流邊認真地拍攝。風間擁有統領全局的強大力量，所以每一集都會有着不同的氛圍。」麻衣則大讚木村貼心：「他會給我表演上的建議，平時也很用心，教我扮演刑警的要領，真的非常親切！」

「國民老婆」新垣結衣即將在下集登場！

新垣結衣飾演單親媽媽女警隼田聖子。

近日木村亮相早晨節目時，笑言曾經在沒有戲份的情況下「風間上身」，到現場觀看年輕演員練習敬禮和步操：「我一直在想，我能不能做一些事情輔助他們呢？所以我出現在那個場景，但是大家都在拼命練習，如果我只穿着自己的衣服輕鬆圍觀，這樣非常失禮！後來我和服裝人員商量後便把戲服穿上，來勢洶洶地觀看了大家的訓練，哈哈。」讓主持人直呼「壓力山大」！

瓜原潤史（赤楚衛二飾）在「風間道場」光榮畢業。

由木村拓哉、新垣結衣、白石麻衣、赤楚衛二、北村匠海和染谷將太聯訣主演的《風間公親－教場0－》講述地獄教官風間公親（木村拓哉飾）擔任警察學校教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」，與多位年輕刑警搭檔調查殺人案件，並讓他們在可怕的「風間道場」學習搜查技巧、並逐步成為真正刑警的故事，劇集逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度，亦可一併收看《絕對不可能～偵探・上水流涼子的解析～》，看盡新番春季日劇。