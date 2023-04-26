梅小惠只談過一場戀愛　單身也快樂與91歲餅印梅媽齊慶生：是福氣

梅小惠剛慶祝57歲生日，日前在社交平台分享與91歲媽媽的合照，寫著：「91 and 57 Happy birthday 🎂」。母女戴住皇冠頭飾，見梅媽媽笑到見牙見眼，而小惠望住媽媽開心自己更開心，露出雙下巴也完全唔介意，就知道有幾開心。網民留言大讚：「兩姊妹都咁靚❤️😍！」、「哇，像75和19」、「so sweet,希望你們永遠保持健康」。

91 梅媽和57梅小惠一齊慶祝生日。 （IG@muisiuwai）

梅小惠嘅IG大部份都係同媽媽合照。（IG@muisiuwai）

梅小惠與初戀情人曾偉權分手後，單身24年至今沒有再拍拖。近年梅小惠做了「媽寶」，IG出現最多合照便是梅媽媽， 小惠經常帶媽媽去飲茶、行公園，又陪媽媽洗頭剪髮、敷面膜扮靚靚，照顧無微不至，她曾留言：「#珍惜 #感恩 #為媽媽扮靚是一份無比的福氣」。年過90歲的梅媽媽十分精靈，有著一雙可愛的圓眼睛，基因強大，兩個女兒梅小惠和前無綫金牌監製梅小青的眼睛都幾乎跟媽媽一樣！而擁有招牌「馬笑聲」和傻大姐性格的梅小惠，亦不介意以素顏真面目示人，無論是雙下巴，甚或是眼角魚尾紋、眼周的表情紋都毫不修飾，經常po相呈現最真實的自己。

錫媽咪錫到燶 。（IG@muisiuwai）

梅小惠幫年過90歲嘅梅媽扮靚。（IG@muisiuwai）

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梅小惠在1985年參加《健美小姐》後入行，拍過《蓋世豪俠》、《他來自江湖》、《義不容情》等經典劇集。2004年，梅小惠拍完《皆大歡喜》後淡出演藝界投身設計公司，但間中仍會出鏡，去年便與汪明荃和好友江欣燕合作主持綜藝節目《答得快好世界》。

梅小惠與汪明荃、江欣燕一齊現身節目。(汪明荃ig)

年過半百的梅小惠，只談過一次戀愛，也是初戀，就是21歲那年，她拍攝梅小青監製的《滿堂紅》與曾偉權締結良緣。二人交住13年，是觀眾心目中的金童玉女，可是好景不常，後來馬來西亞女星葉麗儀介入二人關係，令這段愛情關係終告分手收場。曾偉權曾在訪問中表達對梅小惠的歉意：「始終同小惠一齊咁耐，好似蹉跎佢時間咁，對佢唔太公平，時間對女仔好寶貴，男人就4、50歲都冇所謂，呢方面我真係對唔住佢。」曾偉權在2020年因肺癌離世，往事如煙，梅小惠再談起舊愛表示「只記得他的好」，能全心全意為對方付出過真感情也無憾。