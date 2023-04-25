Gin Lee出席陳家樂婚禮勁感動　泳兒接花球被問幾時結婚嘆壓力大

由香港電台主辦的《十大中文金曲》今日（25/4）舉行記者會，兩位「優秀流行歌手大獎」得獎歌手泳兒和Gin Lee李幸倪應邀出席。她們接受訪問時表示今早才收到得獎消息，隨即趕來記者會，泳兒說：「我好晏起身，凌晨六點先瞓，可以瞓到兩、三點，我係熄電話，最後要call工人姐姐叫我起身。姐姐好好，係我哋屋企嘅鬧鐘。」Gin Lee表示今早原定有工作在身，幸好趕得切親身出席記者會。



兩位「優秀流行歌手大獎」得獎歌手泳兒和Gin Lee李幸倪應邀出席。（梁碧玲攝）

問到對奪女歌手獎的信心，兩位均表示抱着平常心，泳兒坦言：「有會好開心，冇都唔會太傷心，繼續努力。」Gin Lee點頭贊同：「我會問自己，過去一年有冇努力做好每一首歌先？每首歌有冇出晒力去做？答案係有嘅話都好滿足，成績就交返俾大家去話畀我聽我嘅努力夠唔夠多，唔夠多就下一年繼續努力。」

問到對奪女歌手獎的信心，兩位均表示抱着平常心。（梁碧玲攝）

談到陳家樂和連詩雅的婚禮，兩位坦言整個致辭的部份搞笑又感動。Gin Lee形容感覺有趣得不懂形容：「家樂好感性，講一、兩句就開始喊講唔到，係好可愛，俾佢真摯嘅情感感動，唔知笑定喊好，我同泳兒喊到…」泳兒續指：「佢講成長、出道、同屋企人互動…未見過家樂咁柔情嘅一面，我都有啲驚訝。」

花球更迎面直飛泳兒手中，她笑言收到很多祝福。（梁碧玲攝）

花球更迎面直飛泳兒手中，她笑言收到很多祝福：「花球好似波餅咁向我塊面撲過嚟，Gin喺後面四散咁，拎住紮花入席，直到返屋企。」泳兒續指男友回家見到花球後有恭喜自己，至於會否帶着花球的祝福盡快有好消息公布，她表示：「會帶住花球嘅祝福去祝福其他人，個個都好好。（會唔會認真考慮下？）好有壓力，希望大家畀啲空間我哋，收到花球、收到祝福，Step by Step啦，呢啲嘢又冇分先後嘅」，她隨即望向Gin Lee，引得全場大笑：「我望下佢啫，公司好多同事都去到適婚年齡，雖然花球搶咗，但係我唔介意其他人爬頭，冇分先後。」

（梁碧玲攝）