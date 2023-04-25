40歲陳國峰參加亞洲心動娛樂拳賽：希望爸爸在天之靈支持我

亞洲心動娛樂於日前舉辦宇宙榮耀搏擊拳賽記者發佈會，一眾藝人及世界拳手出席啟動禮。出席嘉賓包括亞洲心動娛樂董事賴彩雲博士、藝人陳國峰、梁茵、莎拉等，活動當中各位拳手先後帶上金腰帶上台展示。賴彩雲轉到亞洲心動娛樂後積極發展盛大活動，其中六月13日在九龍灣國際展貿中心舉行盛大決賽，更邀請到菲律賓拳王曼尼·帕奎奧出席嘉賓，而藝人陳國峰今次更以為拳手身份席，將會為6月13日拳賽進行比賽。

拿督斯里賴彩雲博士。

陳國峰至2021年由TVB經理人合約轉為基本合約後，開始嘗試新工作，今次更參與拳賽挑戰自己，他說：「首先我好感激上天比呢個機會我，喺我人生裏面呢喺入行呢10幾年我係行上咗好多嘅舞台， 今次係我40歲踏上嘅一個我從未踏嘅台，就係擂台，而且仲要係人生嘅第一個拳擊比賽，所以我覺得係好有緣份啦。」

陳國峰首次參加拳賽。

陳國峰今年已經40歲，突然打拳賽會否有點冒險？他表示：「好大嘅挑戰，我40歲但係我覺得自己都仲後生，但係今次係比賽裏面我對手比我更後生，所以今次除咗要挑戰一個年青人之外仲要係挑戰自己嘅年紀，因為40歲唔係話太老，但係俾一個22歲嘅後生仔比始終可能體能上啊，反應上啊，身體復原狀態都一定會俾佢慢，所以呢個我覺得自己係一個比自己最大嘅挑戰。我接咗呢個拳賽之後我都有懷疑過自己究竟自己得唔得，呢個就係我人生最大嘅敵人係自己！喺呢段時間裏面不斷喺度操練，不斷增強自己嘅能力和技術。」

當日活動大合照。

他更應用電影《激戰》的台詞「上得台唔好怯，怯你就輸成世」來激勵自己，「我都希望係我比賽當日，媽媽未必會嚟睇，因為我都唔想俾佢睇到啲咁刺激嘅嘢，但我亦都希望當日在天之靈，希望爸爸會喺現場支持我。」陳國峰說。