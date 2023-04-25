李盛林牧師詳細交代阿Mo的近況　靠機械協助下可以行走13000步

去年7月MIRROR演唱會上被巨型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），至今已經接受了39周的密集式治療，父親李盛林牧師（Mo爸）每星期都會發出代禱信，與大家分享阿Mo的進展。經過父母、女友So Ching及醫護人員的日夜照料及治療，阿Mo最近身體一直好轉，已經可以依靠機械走路，這個消息對於阿Mo及家人來說已經相當鼓舞。

去年7月MIRROR演唱會上被巨型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。

Mo爸今日（25日）接受羅乃萱的訪問，詳細交代阿Mo的近況，Mo爸指早前有人以為阿Mo已經可以自主活動，但事實並非如此。他解釋阿Mo的活動全靠有機械的協助，阿Mo的頭貼住連接電腦的儀器，而程式便會分析阿Mo的腦電波，再傳送指示到阿Mo手上的儀器，令他的手可根據指示郁動。Mo爸亦指機械有助阿Mo的肌肉、關節及神經，在機械的幫助下，阿Mo的肌肉自主性已經可以帶著身體微微郁動，坐著的時候可亦可以靠雙手平衡身體。

Mo爸今日接受羅乃萱的訪問，詳細交代阿Mo的近況。(fb@羅乃萱)

Mo爸亦有說到當初醫療團隊認為阿Mo的康復機率很低，由最初評估的5%活動可能性：「Day 1 嗰啲醫生話佢百分之九十五係一世瞓喺度，雖然而家係被動，但係佢而家可以企喺度，好感謝神，同埋佢臥床咁耐，佢成個人企係身呢係驚佢兩個極端反應，一個係血壓上升爆血管，一個係就血壓驟降休克。所以當時教授好緊張，結果好正常，前日再做嘅時候，我就計咗佢踏咗幾多步，佢踏咗一萬三千幾步，一路個血壓都好正常好平均。」Mo爸指康復機率現在慢慢的增加，今日較早前阿Mo接受了磁力共振（MRI）的檢查，期待有更好的消息。

Mo爸亦有說到當初醫療團隊認為阿Mo的康復機率很低。(fb@羅乃萱)