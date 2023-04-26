戀講嘢｜男友忽然失聯三日　突收死訊卻被禁出席喪禮：覺得我太細

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》昨晚（25日）的一集，邀請到現年24歲的Ellie分享自己一段「生死戀」的經歷。她表示自己與年長五歲的男友於打機時認識，兩人當時分隔兩地，經常要視像通話和寫信來往，不過男方亦試過飛過來找自己，而兩人見面之後都做一般情侶會做的事，行街睇戲食飯樣樣齊。然而，突然有一日，男友卻突然失聯：「佢每晚都會話俾我知返到屋企，瞓覺都會同我講聲，佢揸車返屋企冇幾耐，就話我知架車好似有啲問題，佢話要落車睇睇，返屋企再同我講，但係嗰晚之後我就冇再收到任何message。」



Ellie分享自己一段「生死戀」的經歷。（ViuTV影片截圖）

她表示當時都不以為意，以為對方可能太累睡著了，但直到翌日對方亦一直沒有任何的回覆：「第三日朝早，我真係忍唔住要打畀佢個朋友問，打電話之前，我見到佢個friend喺社交網站度轉咗黑頭像，之後話『點解咁早就走？』我嗰時就有啲驚慌，就打咗去畀佢朋友。」然而，對方接電話後一直沒有說話，並叫Ellie打給她男友的爸爸，她才從對方爸爸口中得知：「佢走咗喇。」

男友突然失聯幾日之後，Ellie才從電話中得知對方已離世的消息。（ViuTV影片截圖）

她當時簡直晴天霹靂。（ViuTV影片截圖）

Ellie坦言，聽到對方傷心的語氣，當時根本沒有再追問詳情，那段時間亦因為太傷心不敢去打擾男友家人，直到男友喪禮前，Ellie再收到男友爸爸的電話：「佢話，佢過幾日落葬啦，但係我唔想你過嚟，佢話因為覺得我太細個，唔適合再見到呢啲事。」她坦言明白自己太年輕，而且不夠堅強去承受生死，所以很感激男友的爸爸，讓他男友在自己的腦海中永遠都是快樂的：「佢咁做係為我好，我自己亦都係唔想去，我冇後悔過嘅，我覺得唔去係正確嘅。」

Ellie坦言當時男友父母拒絕讓自己出席喪禮。（ViuTV影片截圖）

她表示意外發生半年之後去拜訪對方的父母，才真正知道當時男友身亡的原因是失救致死：「嗰晚佢落車睇下咩事，然後後面有架車撞埋嚟，個司機落車見到撞到人，但佢第一件事唔係叫救護車，而係打電話叫佢屋企人嚟。」Ellie表示，當時男友家人到場之後決定叫救護車，但最終因為耽誤了太久失去最佳救援時間，救護車到場時男友已經死亡。這位導致Ellie男友死亡的司機，最終被判兩年刑期：「佢同我男朋友一樣都係24歲，佢打畀屋企人先，都係我好唔理解嘅事情，佢被判兩年，因為佢冇走到冇逃逸，而且佢有叫救護車。」

Ellie的男友曾為自己寫app表達愛意。（ViuTV影片截圖）

Ellie表示男友離世前從事IT行業，他寫的第一個app就是為了自己而寫：「有粒按鈕，你撳一下就會彈一句『I Love You』出嚟，再撳多下就會彈一句『I Miss You』，如果佢忙緊，我就可以去撳，就好似佢陪緊我一樣。係咁撳，每日至少都開一開個app，撳一下好似佢仲喺度咁，兩年之後就冇撳喇，因為部電話壞咗。」

浩南、Ashina和Helen都深感同情。（ViuTV影片截圖）

她坦言當時曾一度自殘，用身體的痛去掩蓋心靈上的痛楚，而有時夜闌人靜的時候亦會再想起這位已離世的男友：「影響到我嘅日常生活，我會開始憎佢，我覺得我唔應該去承受呢啲痛楚，點解我承受呢啲痛楚係因為佢，佢嘅離世令我嘅生活變得唔正常，變到好似人唔似人鬼唔似鬼咁，仲會發夢成日見到佢。」雖然她口中用一個「憎」字，但被問到會否有說話想與他講，Ellie流淚稱：「返屋企小心啲，一路小心。呢個係我想，我應該要同佢講嘅嘢，但我最後冇同佢講。」

Ellie表示好後悔沒有親口對過男友講「返屋企小心啲，一路小心。」（ViuTV影片截圖）