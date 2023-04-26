王嘉爾推本年度首支個人英文單曲《Cheetah》　MV震撼視覺

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）近日再登上美國年度音樂盛事「Coachella（科切拉音樂節）」，引來不少關注。他又與美國歌手Ciara合作的新歌《Slow》，二人的音樂風格相互融合獲激讚，現場舞台表演更獲得了《滾石》雜誌的高度贊揚，被稱之為「這是我們從未預想過的驚喜合作」。

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

他又與美國歌手Ciara合作的新歌《Slow》。（微博照片）

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

兩次登上美國最大音樂節科切拉的舞台。（VCG）

好事一浪接一浪，王嘉爾又發布2023年首支個人英文單曲《Cheetah》，該曲MV與音源同步上線，通過極具風格化的視覺效果具象呈現歌曲中的濃烈情感。《Cheetah》由Jacob Ray(曾與NIKI、Rich Brian、Alison Wonderland等歌手合作)和MAX(曾與Katy Perry、Taylor Swift、The Weeknd等歌手合作)製作。全曲旋律鼓點緊湊跳躍，活潑的節奏融入爵士樂的元素，跳脫出傳統流行樂的框架，是一首極具王嘉爾個人色彩的全新單曲。

好前衛！

衝擊視覺。

除此之外，王嘉爾將於當地時間4月26日（星期三）在洛杉磯的Shrine Auditorium場館開啟「MAGIC MAN」個人世界巡回演唱會北美站，5月11日（星期四）在紐約Barclays Center場館舉辦北美的收官場。緊接著王嘉爾「MAGIC MAN」個人世界巡回演唱會也將陸續開啟南美站的演出。