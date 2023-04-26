黃竣鋒被斬｜兇徒被判十年有期徒刑　因睇完電影《追龍》萌生殺意

(1) 對本人無故施襲兇徒被廣東省深圳市南山區人民法院判故意殺人罪， 判處有期徒刑十年。(2) 經法院查明，兇徒有超過 10 年吸食冰毒往史，並有濫用咳藥水習慣。 兇徒於濫用咳藥水後，產生幻覺、幻聽及妄想的情況，亦因收看了本 人參演的電影《追龍》，錯誤認為本人於電影中演出的角色「公仔強」 是他的堂叔，並曾對他的家人不利，因此兇徒對本人產生缺乏現實矛 盾的怨恨，萌生報復性動機，對本人萌生殺意，特意購買行兇用的菜 刀向本人施襲。(3) 本人與兇徒並不認識，亦無結怨。本人認為是次遇襲是無妄之災，遇 襲令本人遭受重傷，實為本人的「極度不幸」。(4) 本人亦提醒演藝界朋友，因公眾人物形象，而可能成為精神有異者無 故施襲的目標，故朋友們出入公眾場所時，務必小心及提高警惕。(5) 本人感謝於此次事件中於我作出協助的所有朋友，特別是香港演藝人 協會會長古天樂先生，以及演藝界前輩吳志雄先生。對於各位對本人 的「雪中送炭」義舉，竣鋒永遠銘記心頭。(6) 本人亦特別感謝深圳市公、檢、法政府機關對本案的重視和協助。(7) 現時本人傷勢已大部康復，並將繼續努力接受治療，以期完全復原。