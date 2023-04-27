李司棋兩次失婚舊聞被重提 重申與女兒關係好好：好hurt我個女

藝人李司棋與歌手張敬軒今天（27日）齊齊出席《第一屆十大Real頒獎典禮》，久未出席活動的司棋姐，今天盛裝出席看上去零舍精神，手上的珠寶亦十分搶眼，相信價值連城，而思棋姐則謙虛表示：「呢個係裝飾嚟嘅啫（軒：我想放一個秘密畀你聽，除咗你咁靚咁可愛嘅造型之外，睇你IG最吸引我就係嗰隻好靚嘅翡翠鈪，好搶鏡！）我實在太肥啦，除唔甩啊，佢實在太緊，因為我實在比以前肥咗好多，而家仲係每一日傷腦筋唔知點樣滅甩佢。」司棋姐連忙用衣服遮住手鈪的模樣亦十分可愛！

司棋姐今日好靚好精神！（陳順禎攝）

近日有報道重提司棋姐的情史，曾經歷兩次離婚的她首度開腔回應舊聞，表示：「點解近年來冇訪問啊，好多時都係講返你當年點樣離婚啊？你個女對你點呀？呢啲舊題目我認為係唔吸引，同埋係我上一世嘅事，我自己都唔想再講，因為今日已經唔同晒。」又指女兒選擇跟丈夫生活，導致司棋姐同女兒關係疏遠，司棋姐解釋：「我個女對我係好好，我地係好friend，我哋係好多嘢可以溝通，你哋仲要講呢啲嘢我覺得好hurt佢，唔係hurt我，而係hurt我個女，我希望大家有新嘅話題。」更放狠話表示：「如果改唔到呢啲話題我就唔再接受訪問（係咪好困擾？）唔困擾啊，你問我呢啲嘢，仲有人聽仲有人睇咩，你本雜誌點買啊。」

司棋姐講到離婚舊聞似乎有少少嬲！（陳順禎攝）