評論 | MIRROR被批喪失團魂不如解散　其實另一個方法仲實際

MIRROR去年紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）慘遭熒幕擊中受傷，演唱會餘下場次腰斬。時隔9個月後，日前終於傳出MIRROR成員今年合體開騷消息，消息指人氣較高的成員Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、姜濤將陸續於7至8月開騷，而姜濤亦親口證實將8月開個人騷，相信一眾鏡粉聽到一定興奮不已！

MIRROR傳出今年即將合體開騷消息。（資料圖片）

不過9個月時間過去，成員之間人氣拉開更大距離，近期發展得順風順水的必定是去年MIRROR的吸金兼人氣王Anson Lo，姜濤雖然負評不斷，但人氣仍在，今年首季IG品牌內容廣告吸金力成為MIRROR第二，贏了最大對手Anson Lo；Edan不但成為今年首季MIRROR吸金力冠軍，更獲提名金像獎最佳新演員；Ian（陳卓賢）唱作實力備受肯定，首次奪得「叱咤樂壇唱作人銅獎」、「專業推介 十大第七位」；Jer、AK（江𤒹生）亦各自憑歌唱實力、帥氣外表，在MIRROR站穩腳步。

在團體表演接近停滯期間，各人單飛成績頗為亮眼，加上出道多時仍不時被批舞步不齊，近日有網友發文表示，MIRROR已喪失團魂，團體表演遠不及個人表現，不如解散單飛更好。

MIRROR三子現身開鏡儀式。（陳順禎 攝）

有網友直斥MIRROR欠缺團魂，不如解散更好，引起熱議。（討論區圖片）

雖然解散想法不無道理，但MIRROR短期內解散的可能性很微。意外事件至今MIRROR仍未完整地齊人開騷，從公關角度而言，12子無論如何都需要先要合體復出，創造一個齊心合力度過難關終於復出的故事，遠比突然解散來得好睇，亦有助振奮MIRROR和鏡粉士氣。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）在IG上載了與陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照，地點為JJ演唱會場地中環海濱外。（Instagam：stanleysc_）

可惜無論如何強調「12減1等於0」，但MIRROR成員之間的人氣差距終會逐漸拉遠，容易出現心病之餘，也必遇上樽頸位，估計未來很可能拆成小隊發展、最終變成「單飛不解散」的團體。不解散既能維持MIRROR的表面上的團魂，偶爾以12子的形象出現更有Gimmick，拆夥發展或單飛亦讓實力、人氣較好的成員繼續發揮潛能。

MIRROR隊長同ERROR吳啟華。（葉志明 攝）

不少知名團體都走上這條道路，而單飛後成員亦各自發展得不錯，粉絲亦無須面對偶像解散的悲傷消息。例如韓國天團Big Bang中形象尚存的G-Dragon、大聲、太陽單飛後各自發展穩定，亦保持Big Bang響亮的頭銜出騷；BTS（防彈少年團）因團體缺乏成長空間宣布休團，成員趁機尋找各自發展，進可攻退可守。而台灣組合S.H.E.出道逾20年仍未解散，成員之中以Hebe（田馥甄）單飛後歌唱事業大放光芒，合體演出時也是各大傳媒焦點。不過MIRROR出道時間仍短，相信要邁入這個階段仍是一段時間後的事。