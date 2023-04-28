55歲孟廣美再踏T台明顯凸腩仍台型十足　嫁內地富商榮升10億闊太

台灣名模孟廣美在90年代尾曾來港發展，憑高䠷身形及美艷外貌令人留下深刻印象，更被譽為「香港十大名模」。不過孟廣美在2010年嫁給內地富商吉增和後，逐漸淡出演藝圈，鮮少在幕前出現。早前孟廣美亮相2023深圳時裝周，為一個時裝品牌行騷，身穿綠色露膊晚裝的她，配上精緻妝容及髮型，一身造型十分高貴！



孟廣美（右）曾被封為「香港十大名模」。（廣告圖片）

憑高䠷身形及美艷外貌令人留下深刻印象，（視覺中國）

相隔多年重返T台行騷，孟廣美仍寶刀未老，見她表現從容淡定，婀娜多姿，女人味十足，面對鏡頭仍維持巨星氣場，風采依然！現年55歲的孟廣美皮膚仍十分緊緻，狀態不錯，網民紛紛大讚她風情萬種，魅力不減，不過由於晚裝十分貼身，令她明顯凸腩，惹來外界猜測她是發福還是懷孕了。

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模特兒出身的孟廣美，是首位登上米蘭時裝周的台灣名模。1997年獲荷里活導演Jon Avnet睇中，出演電影《Red Corner》，她在戲中飾演勾引男主角李察基爾（Richard Gere）的艷女，首度拍戲就有全裸鏡頭，她更成為首位進軍荷里活的台灣女星，人氣隨之急升，之後她曾來港拍戲，亦有參演過電影《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor），演藝事業攀向巔峰。

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孟廣美事業發展順利，但情路卻不平坦，她與舊愛吳大維分手後，與意大利珠寶商人Corrado Riccio相戀，男方對她無微不至，當時Corrado Riccio聲稱要幫孟廣美投資，孟廣美將亡父留下來的遺產及積蓄，接近5億台幣的資產全數都交給對方，想不到男友突然聲稱投資失敗，5億巨款頓時化為烏有，更要跟孟廣美分手，打算夾帶私逃。孟廣美後來經過調查才知一切都只是一場精心策劃的大騙局，最後徹底死心，選擇離婚，備受打擊的她人生跌落谷底。後來孟廣美轉往內地發展，認識了10億富商吉增和，相戀10個月便決定結婚，婚後工作大減，專心做少奶奶享福。

孟廣美被Corrado Riccio騙去全副身家。（視覺中國）