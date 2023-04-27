ViuTV將翻拍人氣韓劇《社內相親》　盧瀚霆呂爵安加兩位女神主演

ViuTV 今日舉行《ViuTV年中無休節目發布會》，大曬冷本年度劇集和綜藝節目，宣布今年將製作5套劇集，其中購買了韓國人氣愛情喜劇《社內相親》版權，MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演，未知會否延續《大叔的愛》「田牧CP」呢？女主角方面，則由女神陳漢娜及沈殷怡擔任。不過，今日的活動上未見四位現身宣傳，亦沒有預告片，只有四位各自錄了一小段說話，表示對劇集十分期待。

MIRROR的江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）今日介紹《冰上火花》。(胡凱欣攝)

另外四套劇包括《法與情》，陣容很有新鮮感，四位女主角包括謝安琪、陳靜、賈曉晨以及COLLAR的芯駖，劇集以法律為題材，謝安琪飾演大狀，而陳靜更是首次拍劇。早前煞科的《冰上火花》都是今年重頭劇之一，是電視史上首部以冰球為題材的作品，由MIRROR的江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、林愷鈴、COLLAR的沈貞巧（Gao）、林家熙、黃溢濠等主演。

COLLAR 亦有出席《ViuTV年中無休節目發布會》。(胡凱欣攝)

《Food Buddies》講述三個單元故事，三組男女因交友App發展出錯綜複雜的愛情故事，劇中主演談善言、衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒和唐浩然現身簡介劇集，原來談善言、蘇皓兒和吳肇軒更發展出「三人行」 混戰！而《飛黄騰達》則由蘇雅琳、黄浚銘、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、陳安立、黎展峯等擔綱，講眾人為錢爭鬥，P1X3L的Phoebus終於不做兄弟，甚至會不和。

《全民造星V》一眾參賽者亦有出現在《ViuTV年中無休節目發布會》。(胡凱欣攝)

另外還有《韓國留學Day Day晴》、《撞名撞城遊一番》、《入島日本喇！》等旅遊節目，《One Day約會實況》、《返學啦老豆》、《癮營人》、《我想身體健康》等綜藝，ViuTV亦宣布成為國際綜藝節目《Hong Kong’s Got Talent香港達人秀》官方指定電視台。