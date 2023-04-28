Ivy So爆Candy見到Phoebus跳舞即影低　口窒窒回應Day笑百口莫辯

ViuTV昨日（27日）舉行《ViuTV年中無休節目發布會》，組合COLLAR亦不是全員出席，有沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）及李芯駖（芯駖）五人出席，五人在活動完結後接受《香港01》的訪問。

五人在活動完結後接受《香港01》的訪問。(胡凱欣 攝)

沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）及李芯駖（芯駖）五人出席活動。(胡凱欣 攝)

Candy在接受訪問期間被Ivy So大爆她在出場前在後台一見到P1X3L的Phoebus跳舞立即用手機拍下來，Candy立即「口窒窒」的解釋：「唔…係…都跳得幾好嘛，同埋啱啱我哋唔識嘛。」被Day取笑她百口莫辯，而其他4位的COLLAR成員亦等待Candy的解釋，一致的對著她笑，Candy更激動至跳起。

Candy被Ivy So爆在後台見到Phoebus跳舞即用手機影低。(胡凱欣 攝)

Day和Candy早前到韓國拍攝旅遊節目，二人在節目中在韓國嘗試打工，又在體驗在韓國上學，十分多元化，Day覺得：「大家應該都想知道韓國留學生係點生活，如果去韓國旅行就好多人都去過啦，所以都幾特別。」而Candy表示：「真係去嗰度生活，我哋會了解到佢哋可能自己出嚟住啊，可能都會出嚟做part time，我哋都有體驗做part time賺錢然後體驗佢哋嘅生活。」Candy更指想知道Day為什麼會哭即賣關子說要看播出。

Day和Candy早前到韓國拍攝旅遊節目，二人在節目中在韓國嘗試打工，又在體驗在韓國上學。(胡凱欣 攝)

Ivy So正在拍攝新劇《飛黃騰達》，她就表示拍畢《和解在後》有半個月的休息時間，之後就開始拍《飛黃騰達》覺得有點倉卒：「中間好似冇乜時間再畀我鑽研吓，上吓drama堂咁樣，所以而家都有少少擔心會唔會好似冇進步咁，或者做唔出『方圓』同『思玲』嘅分別。」Ivy So表示新劇與之《和解在後》會有點分別，所以會有新鮮感帶給大家。

Ivy So正在拍攝新劇《飛黃騰達》。(胡凱欣 攝)

而芯駖則是第一次拍劇，她就覺得很有挑戰性， 在劇集《法與情》中飾演謝安琪的助手：「今次係一個好難得嘅機會，可以同咁多好前輩合作，我係緊張到，第一次見到阿Kay係講唔到嘢，我心入面好仰慕阿Kay嘅，keep住心心眼，所以有啲害羞嘅感覺。」芯駖說現在已經適應了拍攝的節奏，自己平常都很喜歡法律的劇集，但對於拍攝時要用到專業的法律詞語芯駖就覺得很難，最後自己都能勝任。芯駖更大爆拍攝時的趣事，劇組有幫同劇演員岑珈其「改花名」，為珈其改了「姚明」一名，Ivy So在旁立即爆笑說：「人如其名」。

芯駖正拍攝《法與情》，於劇中她飾演謝安琪助手。(胡凱欣 攝)

Gao剛剛拍畢新劇《冰上火花》，她直言覺得不辛苦，至於要拍通宵她就解釋因為很多幕都需要在冰場拍攝：「一定要等溜冰場關咗門跟住去到朝早佢哋開門之前要拍，所以一定係通宵拍攝嘅，咁成個過程都好好玩，因為一大班人一齊打波就已經熟絡。」她指拍攝時因為寓工作於娛樂，所以自然不覺得辛苦，拍攝完後都對劇組覺得不捨。