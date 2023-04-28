Tyson Yoshi與三上悠亞拍MV 女神低胸上陣演夢幻情人

本地創作歌手TYSON YOSHI 夥拍新世代著名導演 TRAVIS GOOD 共同監製編導，並親自邀請全球知名 AV 女優 三上悠亞 領銜演岀；新曲《BE MINE》MV 將在今日（3月28日）晚上 8 時，於其個人 YOUTUBE 頻道首播！這個獲 三上悠亞 經理人團隊的全力支持，並完全取景於日本東京都的大型製作項目，你可謂把 TY從朋友經歷和個人幻想而衍生的虛構愛情故事，透過尤如電影般的拍攝處理和驚駭情節，震懾所有觀眾的視覺感官！

零死角的三上悠亞。

從早年經已非常欣賞三上悠亞的TY，再到先前曾在不同的專訪之中，預告將嘗試邀請她參與MV 演岀；這次經過長時間的互相接洽，終得到三上悠亞團隊的參演確認。然而，為了讓《BE MINE》MV 順利誕生，同時擔當導演身份的 TY 不但刻意押後個人大碟《2nd》 的發佈日子，從而確保所有單位能有足夠時間完成製作；而且拍攝個程中，他更在早上 4 時開始無懼冬日嚴寒天氣，於河口湖地區親身拍攝多個飛天特技鏡頭，務求再次透個視覺上的刺激體驗，讓所有觀眾完全置身他的創作世界。

不單止有三上悠亞還有動作場面:

至於首度和偶像合作，TY則表示非常欣賞對方的專業和演技。雖然言語不通但三上 小姐只花上數分鐘便能完全投入，真正化身 TY的「夢幻情人」。最後，隨著《BE MINE》將在今日（3月28日）晚上 8 時於 TYSON YOSHI 個人 YOUTUBE 頻道首播，這次 MV 亦一如而往，繼續透過不同的微小線索，讓各位在收看同時細心發掘各種精心處理的細節彩蛋。

關於《BE MINE》



以身邊好友的親身經歷、個人幻想的情感投放代入，寫成極具毒性的單向愛情故事；《BEMINE》懾人的曲詞語句，將引領各位探索單戀和變態之間如幻似真的曖昧關係。至於由 三上悠亞 化身夢中女神一角，TYSON 亦順理成章成為背後默默守護的恐怖情人。當幻想變成真實，從單戀而生的跟蹤、暗殺，還有私自收集對方的毛髮和個人物品，也只是守護心愛對象的一種手段而已。說不定當中的虛構情節，正是我們每人心中的真實寫照...