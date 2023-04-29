十位息影艷星近況　彭丹搣甩性感從政 　有位做夜班清潔工為生

曾參演經典電影《國產凌凌漆》的已故女星陳寶蓮，2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年29歲。陳寶蓮到台灣發展時，認識王菲好拍檔、台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐），陳寶蓮的遺孤最後由寬姐收養，寬姐視如己出，兒子隨養母姓邱，全名叫邱煌禕（Don Don）。近日就有網民發現邱煌禕已經21歲，年前低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，與幾位志同道合的年輕人一齊做Rapper出道。事件令不少網民紛紛想起香港電影業的三級片相當盛行，當中更出現不少為人熟悉的艷星，隨着年紀的增長，不少人已經息影，以下盤點十位息影艷星近況。

鄭艷麗

現年52歲的鄭艷麗擁有亮眼的外表及豐滿的身材，90年代「一脫成名」接拍大尺度電影火紅，是許多少男心目中的女神。後來她便赴台灣發展，認識了富商黃任中後，成為了他的「契女」，期間享盡榮華富貴與寵愛。

當年全裸演出《滅門慘案II借種》。（電影截圖）

鄭艷麗：擁有越南及法國血統，80年代末當上模特兒，拍下不少廣告，90年代加入影圈。（電影截圖）

不料在2004年，黃任中過世後，鄭艷麗頓時失去了經濟支柱，雖一度重回香港拍片，但知名度已大不如前。曾經風光一時的她，人生際遇卻相當坎坷，曾到麥當勞當夜班清潔工。

鄭艷麗擁有亮眼的外表及豐滿的身材（電影截圖）

2020年6月鄭艷麗自爆罹患厭食症，整個人瘦到只剩45公斤，更一度被送往深切治療部（ICU）。去年，再次因為身體問題再度入ICU，讓粉絲相當擔心她的狀況。今年3月，鄭艷麗在Facebook分享找到新工作，雖然沒有透露工作內容，不過網民就紛紛送上祝福。

鄭艷麗再次被送入ICU令人擔心。（鄭艷麗FACEBOOK）

她在Facebook曬出POST的近照。(鄭艷麗FB)

鄭艷麗今年曬出的照片。（Facebook/@鄭艷麗 Constance）

雷凱欣

雷凱欣。（劇照）

現年39歲的雷凱欣在中學畢業後就隨即入行，憑籍住傲人身材而向性感路線發展，更曾被多本雜誌封為新一代性感水着女神，也曾傳過有日本AV商重金邀請她越洋拍戲，後來更轉到台灣發展。

而最後一部就是2011年上映的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，集合藍燕、雷凱欣、原紗央莉及周防雪子等中、港、日女演員。（電影海報）

2010年，她被蕭定一邀請出演香港三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，片中的她性感上陣即令她紅遍中港台，就連外國傳媒也有報道，成為了一時佳話。事業迎來了高峰，但她卻選擇急流湧退，2014年拍攝完《大話天仙》後就幾近絕跡於娛樂圈，2018年更被拍得抱着一個小朋友出現在街頭，才令眾人驚覺這位昔日「女神」已經結婚生子。

雷凱欣今年3月她罕有現身活動並接受傳媒訪問。（陳順禎攝）

雖則說她離開了五光十色的娛樂圈，但生活仍然是多姿多彩，她在IG上也不時會分享生活近況，大部份也是紀錄了與女兒的開心時光，遊船河、看畫展，旅遊，看起來生活過得十分舒適且富貴。今年3月她罕有現身活動並接受傳媒訪問，當中她更大爆與兒子共浴的親子日常：「就好似我同佢沖涼嘅時候，佢會大叫哇，哇哇，佢啲反應係好好笑嘅，佢好有演藝派。」

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