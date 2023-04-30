《川內相親》劉令姿劇中讓愛討好　曾流出逾千張私人照片被嘲奀星

無綫熱播的內地劇《川內相親》(內地劇名《卿卿日常》)，由「初戀臉女神」田曦薇和白敬亭主演，講述新川貴族六少主尹崢，跟少奶李薇的生活日常，甜寵劇之中亦充滿笑料，甚受觀眾歡迎。劇集討論度甚高，除了女一田曦薇外，演出元英郡主的劉令姿，也憑該劇一炮而紅，但原來她未紅之前，曾有逾千張私人性感照片流出，成為她演藝生涯中的尷尬點。

劉令姿在劇中飾演元英郡主，角色討好甚受歡迎。（微博圖片）

25歲的劉令姿，來自中央戲劇學院音樂劇系，外貌標緻，曾參加《青春有你2》，擁有172cm身高，更是限定女團「172Girls」的成員之一，被網民讚為「最強腿精」，她曾跟另一位長腿天后楊幂同場，半點也不遜色。她在劇中飾演元英郡主，是尹崢的元配夫人，但知道丈夫跟李薇兩情相悅，她不但讓愛，更促成李薇的婚事，角色非常討好。

劉令姿擁有172cm身高，被封筷子腿女神。（微博圖片）

25歲的劉令姿百分百是超模身材。（微博圖片）

劉令姿曾經試過有私人照片流出，令她甚為憤怒，事緣他喜歡用菲林機攝影，但有次將菲林拿去沖曬店，對方不慎將相片雲端連接上微博，令她逾千張私人相片曝光。最過份是店家雖然為失誤道歉，卻指「無論是普通人，還是所謂藝人，我們對妳的隱私沒有一點興趣」，暗指劉令姿只是半紅不黑的藝人，事件最後不了了之，現在劉令姿爆紅後，相信更能爭取自己的權益。

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