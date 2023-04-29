法言人｜馬國明瀑布式喊戲兩take完成：劇本畀到你，喊戲就唔太難

《法言人》昨晚一集，人前人後乜都「掂呀」的金師爺（馬國明飾），原來暗藏不為人知過去，金師爺初初投身師爺界時因太看重金錢，錯失了拯救大好青年詠德機會，除了自責、多年來還背負著詠德家人的怨恨…近日因為偶遇詠德姐姐詠桐（林熹瞳飾），令金師爺再度想起過去，並在好友佑家（林夏薇飾）面前崩潰嚎哭。

金師爺因為對過去自己做嘅事無限愧疚，所以就喺佑家面前大爆發喊起上嚟。

難忘《降魔的》喊戲冇對手＋冇乜對白

昨晚（28日）馬明以「瀑布式喊戲」強攻觀眾，喊至雙眼紅腫的他，馬明透露該場喊戲拍了兩take，一take遠鏡加一take close up，馬明謙稱要多謝導演及劇本：「最緊要係同導演溝通，同埋個劇本感動到我先做到呢個效果，都係台前幕後配合。」薇薇亦坦言拍攝該場口時深受感動，並笑指自己的難度反而是忍淚：「你見到佢（金師爺）咁都好想流眼淚，但又唔可以，因為呢個時候我個角色要畀佢依靠，所以都好難忘。」

馬明入晒戲。

談到喊戲，馬明指《降魔的》中入火場救金剛小儀一幕最難忘，皆因要在沒有對手加對白的情況下完成：「我要重複重複重複咁入火場，每次都要有嗰個情緒，同埋對白主要係『阿爸阿爸』，要靠自己幻想。」馬明坦承初入行時確實有被喊戲考起，並指好的劇本對喊戲很有幫助：「初初入行都唔係成日喊得出，後尾累積咗經驗好啲。我覺得最緊要係劇本，我好彩都遇到好劇本，劇本畀到你嘅話喊戲就唔太難。」談到與薇薇首組CP即成功入屋，馬明開心之餘盛讚薇薇是好對手：「薇薇好好夾，佢笑點好低，同佢開工其實幾好笑。」

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