梁超怡獲力捧未卸任拍劇兼做主持　林鈺洧閒來沙灘執垃圾充實人生

邵珮詩為2014年香港小姐三料冠軍，但入行9年僅拍8部劇，若不是最近在無綫熱播劇《法言人》的單元集數出現，不少網民都以為她早已離巢。不想成為「被遺忘港姐」當然要得到公司力捧，即將卸任的2022年港姐三甲，以目前走勢，季軍兼最上鏡小姐的梁超怡上位機會最大，率先跑出接劇之餘，還做節目主持雙線發展。而冠軍林鈺洧的空閒時間似乎較多，昨日（29日）孖住「友誼小姐」邢慧敏一齊去沙灘執垃圾，興奮留言：「執垃圾淨灘小隊」，充實生活，建立港姐形象。

季冠梁超怡獲公司力捧。（IG@chiuyiileung）

應屆三位港姐結伴出席活動。（IG@chiuyiileung）

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昨日（29日）午間時段，梁超怡以新「谷主」姿態，接替2019年港姐季軍王菲做《周六聊Teen谷》，與兩位師姐陳懿德和陳星妤一齊做主持。初登場的梁超怡表現尚算淡定，負責講解「曼德拉效應」，即大眾對歷史的集體記憶與史實不符的其中一個例子。節目播出一段《1985年勁歌金曲第二季季選》的片段，大眾一直以為當年蔡楓華恭喜張國榮得獎之餘，還說了一句：「一剎那的光輝並不代表永恆」，但原來真實版本是「一時嘅光輝未必係永恆」，梁超怡指可能是大眾美化詞語，當中才會有出錯。另外兩位主持則講解《星救大戰》和《精武門》的經典對白，原來亦受「曼德拉效應」影響致有誤差。

梁超怡喺《周六聊Teen谷》，與兩位師姐陳懿德和陳星妤一齊做主持。（節目截圖）

解構「曼德拉效應」。（節目截圖）

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梁超怡參選港姐時，因為樣子甜美被冠以「翻版孫藝珍」之外，惜最後大熱倒灶屈居季軍，輸給挾住星二代林俊賢女兒爆冷奪冠的林鈺洧，以及被指勁過麥明詩，同時獲牛津劍橋取錄讀MBA的學霸亞軍許子萱，但二人當選後除出席公益活動外，其他演出機會不多。反而季軍梁超怡，早前在《慈善星輝仁濟夜》上台表演之外，還在後台靜悄悄地拍攝另一個節目《不可能任務》，試做一日幕後工作人員。而最近開拍的新劇《非常檢控觀》，梁超怡都有份演出，飾演律師大律師陳煒的年輕版，日前劇集已試造型。

梁超怡曾被封「翻版孫藝珍」。（IG@chiuyiileung）

現年26歲的梁超怡選美經驗豐富，曾於美國參加選美比賽奪得亞軍。而梁超怡早於參選香港小姐前，二十年前也有過幕前演出的經驗，2002年上映的香港經典警匪臥底電影《無間道》，六歲的梁超怡以童星身份參與演出，飾演陳永仁（梁朝偉 飾演）與阿May（蕭亞軒 飾演）的女兒陳玥琪。

《無間道》4K修復版上映，梁超怡都有去捧場。（IG@chiuyiileung）

仲同劉德華合照。（IG@chiuyiileung）

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