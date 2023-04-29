金宣虎香港見面會｜出場獻唱緊張忘詞　苦練廣東話重演經典韓劇

韓國人氣演員金宣虎今天（29日）舉行香港見面會《2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN HONG KONG》，並由森美擔任主持，這是金宣虎復出後首次訪港，現場座無虛席，包括來自印尼、泰國和新加坡等地的粉絲。



金宣虎開場時表現緊張，幾度忘記歌詞。（陳順禎攝）

金宣虎獻唱《每 一天 每一瞬間》為見面會掀開序幕，但他卻因為掛住望觀眾而幾次忘詞笑場，他馬上向大家道歉，表示太緊張。其後金宣虎亦有用廣東話打招呼：「大家好，好掛住你哋，多謝。」他講到很榮幸來到香港，大家十分歡迎他所以心情好到飛上天一樣，希望今晚能與大家過一個開心的晚上。

金宣虎與森美聊天，交代了不少近況。（陳順禎攝）

金宣虎講到自己去了中環壁畫街及星光大道，大讚比想像中美麗得多，尤其喜歡壁畫街的氣氛。談到香港的特色美食，金宣虎表示最喜歡吃蛋味濃郁的蛋撻，大讚口感比韓國的更軟滑，豆腐花也是他的最愛之一。他亦即場從現場粉絲學了「menu，唔該」、「唔該介紹吓」，「唔該，我想要杯水」等廣東話，學完後更與森美模擬在茶餐廳下單。

金宣虎見到香港粉絲的支持，表示讓他心情大好。（陳順禎攝）

金宣虎邀請了多位粉絲上台玩遊戲，福利不斷！（網上圖片）

一場來到香港，金宣虎當然要與香港粉絲近距離接觸，他特別用廣東話與幸運觀眾在台上重演《海岸村恰恰恰》、 《抓住幽靈》和《Start Up》的名場面。每當有親密接觸時都會睇到台下粉絲尖叫聲不斷，金宣虎努力用廣東話讀對白的模樣也非常用心。金宣虎最後以《你就是理由》一曲作結，他講到感受到大家的熱情很開心，感謝大家帶給他的回憶，好好的享受了今晚與粉絲的見面。見到香港粉絲用心準備應援並預祝他下月的生日，金宣虎也眼泛淚光，承諾大家會以好作品報答大家。

金宣虎見到香港粉絲準備的禮物後眼泛淚光。（網上圖片）

金宣虎用廣東話約定香港粉絲「下次再見」。（陳順禎攝）

點擊睇更多金宣虎香港見面會現場照片：