馬時亨 香港情｜薛家燕大曬珍貴舊照　70年代出行如女王出巡

由馬時亨主持的全新訪談式綜藝節目《信和集團呈獻：馬時亨 香港情》，逢周六晚九點四十五分翡翠台播映。合共八集的《香港情》邀請了十五位來自不同範疇的朋友，就電影、音樂、交通、時裝、飲食及教育等話題進行分享，見證香港今昔美好一面，與觀眾回味過去，珍惜現在，展望將來。

家燕姐大談當年很多飛機要「調頭」由大磡村tun去啟德機場。

昨晚（29日）播出的第二集，嘉賓是薛家燕和黎耀祥（祥哥），二人與主持馬時亨暢談昔日與「交通」有關趣事，以自身經歷見證香港交通史變遷，並大讚香港交通一日千里。根據節目內容，原來家燕姐1979年為地鐵通車拍攝廣告的酬勞是3,000港元，翻查資料當年市區一個400呎單位，售價約為20多萬港元，難怪主持馬時亨與祥哥齊齊驚嘆家燕姐酬勞豐厚。

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八歲開始童星生涯的家燕姐，見識廣博，單是關於「交通」的趣聞已俯拾皆是，家燕姐透露陳寶珠是當年「七公主」中坐得最多嘩啦嘩啦的成員：「當時應已有渡海小輪，但去到半夜就冇得搭，咁就要坐嘩啦嘩啦過海。嗰時寶珠姐住香港，我哋片場好多喺九龍，所以收工只要一過咗十二點，佢就要趕去搭嘩啦嘩啦，佢仲話：『好似三蚊定唔知五蚊一個人』」，馬時亨聞言即大嘆「好貴」。

家燕姐真係好有明星風采。

家燕姐又指當年就算身穿盛裝，仍會選擇坐渡海小輪過海，並笑言是等閒事：「嗰時每年有個叫『十大明星』嘅頒獎典禮，我哋個個就著晒盛裝坐小輪過去大會堂度攞獎，好多影迷跟住。」家燕姐透露當年很享受看海，但切忌拿出相機拍照，否則場面一發不可收拾：「嗰時有少少名氣啦，你出嚟一影相哩，就成段路程都係咁影相架喇。」談到昔日墟冚場面，家燕姐笑言最難忘是坐飛機出國：「嗰個年代唔係咁多人有飛機坐，嗰時出外登台真係有幾百個fans送機，仲拍埋新聞片，上埋架飛機揮手講拜拜，你話幾巴閉，哈哈！」

呢啲照片真係好珍貴。

家燕姐還向製作組提供了自己1967年坐飛機出國盛況片段，大批粉絲送機，戴著黑超的家燕姐，向在場粉絲打招呼之餘又近距離握手，相當親民。當年家住鑽石山的家燕姐，又分享了與「飛機」超近距離接觸的趣事：「啟德（機場）得一條跑道，佢哋降落時係要tun過去大磡村，轉番轉頭先出番去啟德機場，嗰時係要block晒啲位唔畀行人同行車。」