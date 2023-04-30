23歲何超欣同鄧文迪陳頌廉名媛飯聚　Deep V性感打扮贏19歲谷愛凌

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣（Alice）小時候已被爸爸大讚「靚到不得了」，今年23歲的超欣出落得亭亭玉立，不時與家人出席各大社交場合，每次出場均是全場焦點。早前三房千金何超蓮出嫁，何超欣被指竟不知家姐結婚消息，她在微博氣爆表示揚言被壞心的人移花接木，有心散佈何家人不和輿論。

何超欣大曬長腿。（mingxi11@IG）

何超欣近日已收拾心情，與友人開心聚餐，同場有媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）前妻、美國華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）、年僅19歲的中美混血「滑雪女神」谷愛凌、雅詩蘭黛（Estée Lauder）創辦人曾孫Josh Lauder妻子陳頌廉（Katherine Chan）共聚。何超欣以一身超低胸Deep V現身聚會，與谷愛凌頭貼頭親蜜合照，看來關係融洽。何超欣、鄧文迪、谷愛凌均性感打扮現身，陳頌廉則打扮密實，仍難掩貴氣。

2022年的何超欣。(vcg)

四人大啖餃子和曲奇，但份量卻不多。有網友留言驚喜名媛竟然食量驚人地少，「這麼多人，吃的是我一個人的餃子份量」、「實話說，桌子上所有吃的都都不夠我一個人吃。」

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