何超蓮自爆三年前已與竇驍訂婚　因爸爸何鴻燊離世守喪延遲婚禮

賭王千金何超蓮與內地男星竇驍於上月18日在峇里島舉行世紀婚禮，近日何超蓮以人妻身份接受傳媒訪問，透露其實兩人早於三年前已訂婚，但因遇上爸爸何鴻燊離世，超蓮為賭王守喪三年，再加上遇上疫情，因此兩人才會延到今年才正式結成夫妻。



何超蓮和竇驍於上月18日在峇里島舉行世紀婚禮。（資料圖片）

何超蓮透露，自己與竇驍於2020年1月就已經訂了婚，亦一直打算於當年就結婚，然而五月時賭王卻撒手人寰，她為爸爸守喪三年，兼且疫情的不穩定因素，導致婚禮一拖再拖。她坦言，今年初才與未婚夫有共識決定要在峇里島結婚，前後只用了四個月籌備，而全部都由竇驍一手包辦。

何超蓮和竇驍原來三年前已訂婚。（微博：何超蓮Laurinda）

另外，超蓮亦大爆當時竇驍在很趕急的情況下向自己求婚，因此用了一隻價值人民幣20元的戒指來向自己求婚，不過翌日即「補鑊」拿出一隻5.97卡的粉紅鑽戒正式求婚，讓她相當感動。她笑言自小就很喜歡粉紅色，而賭王亦曾與小時候的超蓮講過，如果長大之後要與男生結婚，對方拿出來的戒指一定要是粉紅鑽戒，他更強調大小不重要，但如果不是的話，就不要答應。至於為何是5.97卡？她解釋，因為她的生日時5月9日，而「7」則是她的命理數，浪漫至極。

何鴻燊曾經向何超蓮說，如果長大之後要與男生結婚，對方拿出來的戒指一定要是粉紅鑽戒。(laurinda_ho@Instagram)

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