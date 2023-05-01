洪欣第二段婚姻宣告失敗　曾封「渣男收割機」分手必令男方憎自己

52歲洪欣宣布與輕10歲的張丹峰離婚，第二段婚姻再次宣告失敗收場。洪欣年輕時絕世美貌令人驚艷，連大美人李嘉欣都對她有所顧忌，情路上卻相當坎坷，更一度被稱「渣男收割機」。



洪欣凌晨宣布與張丹峰離婚14年姐弟戀情斷 自爆被瘋狂刪文

52歲洪欣宣布與輕10歲的張丹峰離婚，第二段婚姻再次宣告失敗收場。（視覺中國）

當年洪欣在劇集《原振俠》中飾演黎明的女友，濃眉大眼的標緻樣貌不輸同劇的李嘉欣，但她事業心不重，被公認是「戀愛怪」，洪欣曾在節目中透露初戀在18歲時發生，被好姐妹蔡少芬指戀愛經驗最豐富：「這個人是『拍拖怪』，不停地要戀愛的那種女人。」

洪欣在《原振俠》中飾演藍綾，濃眉大眼的標緻樣貌不輸同劇的李嘉欣， (節目截圖)

早在1996年25歲時即與富商黃國梁結婚，可惜只維持短短一年翌年即離婚。其後為莫少聰未婚產子，09年再與張丹峰結婚。洪欣曾自爆每次分手必定破壞關係令男方憎恨自己：「如果我知道那個人不行，我會製造很多事情，就是我跟他沒辦法繼續，就把這個 (關係) 打得很爛，我才走的，我一般是這樣的。」她這樣做目的是要讓自己回不了頭：「因為有些男孩子他喜歡你，他會求你，我心軟，所以我都打得很爛，讓他也討厭我，恨我，那他就不會再來找我。」Ada聽罷即說：「你非常成功，我很恭喜你，你真的很厲害。」

洪欣張丹峰曾經相當恩愛。（視覺中國）

洪欣張丹峰4月26日曾一同現身北京機場。（視覺中國）

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